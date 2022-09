Deathloop: Kostenloses „Goldenloop“-Inhaltsupdate bringt neue Fähigkeit, Waffe und mehr

In Kürze wird ein neues kostenloses Inhaltsupdate für "Deathloop" erscheinen. Arkane Studios wird den Spielern einige neue Möglichkeiten bieten.

Arkane Studios‘ packendes Action-Adventure „Deathloop“ erscheint in der kommenden Woche für die Xbox Series X/S. Passend dazu haben die Entwickler bekanntgegeben, dass auch PlayStation 5-Spieler ein kostenloses Update mit einigen neuen Inhalten geboten bekommen werden.

Einige neue Möglichkeiten für Colt und Juliana

Mit dem „Goldenloop“-Update werden unter anderem die Crossplay-Unterstützung sowie eine neue Fähigkeit, eine neue Waffe, ein neuer Gegner, neue Upgrades und mehr ins Spiel kommen.

Die Fuge-Fähigkeit wird als ein Projektil beschrieben, das den Gegner verlangsamt und verwirrt, wodurch er für eine kurze Zeit harmlos und leicht beduselt wird. Als Upgrades werden „Coda“ für eine erhöhte Dauer und „Ohrwurm“ für eine Minenvariante geboten, wobei „Dissonanz“ den betroffenen Gegner seine Verbündeten angreifen lässt. Abschließend kann „Synkopierung“ beim Ableben des Ziels die Fuge-Effekte auf nahe Gegner übertragen.

Halps Prototyp wird als neues Energiegewehr einen Laserstrahl bieten, der dauerhaft abgefeuert werden kann. Damit kann man auch den neuen Farbbomber-Gegner in die Schranken weisen. Er ist mit einem Bündel an Farbbomben ausgestattet, mit dem er auf einen zu rennt, um sich selbst in die Luft zu sprengen.

Des Weiteren wird Julianas Maskerade ein Upgrade erhalten. Mit „Ensemble“ werden bis zu drei NPCs von Maskerade beeinflusst. Mit „Heilen“ kann man sich heilen, sobald man Maskerade an einem NPC anwendet, wobei „Aufdecken“ Colt automatisch markiert, sobald ein von Maskerade beeinflusster NPC stirbt oder von Colt entdeckt wird. Und „Inkognito“ erlaubt es erlittenen Schaden während der Maskerade in Energie umzuwandeln.

Neue 2-in-1-Talismane werden ebenfalls ins Spiel kommen, sodass man die Fähigkeiten zweier Talismane miteinander verbinden kann. Außerdem verspricht Arkane einige neue Geheimnisse, die man selbstverständlich noch nicht verraten möchte.

„Deathloop“ ist seit September 2021 für die PlayStation 5 erhältlich. Das „Goldenloop“-Update wird ab dem 20. September 2022 zum Download bereitstehen, wenn der Titel auch für die Xbox Series X und den Xbox Game Pass veröffentlicht werden wird.

