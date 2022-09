PS4: System-Update 10.01 veröffentlicht

Sony Interactive Entertainment hat für die PS4 das System-Update 10.01 zum Download freigegeben. Auch der Changelog liegt vor. Allerdings besteht er wie bei kleineren Aktualisierungen dieser Art gewohnt nur aus einem Eintrag.

„Dieses System-Software-Update verbessert die Systemleistung“, heißt es einmal mehr, was bedeutet, dass im Hintergrund wohl der eine oder andere Fehler behoben wurde. Neue Features sind somit kein Bestandteil, was bei einer Konsole in dieser Lebensphase auch nur selten zu erwarten wäre.

PS4-System-Update 10.00 nur zwei Wochen alt

Vor zwei Wochen wurde für die PS4 das System-Update 10.00 veröffentlicht, das Änderungen und Verbesserungen am Browser sowie an den Remote-Play-Funktionen umfasste. Einzelheiten dazu lest ihr in dieser Meldung.

Gleichzeitig wurde bekannt, dass das PS4-Update 10.00 bei einigen Spielern Fehler verursachte. Ein User berichtete, dass er nach der Installation alle Spiele neu herunterladen musste. Ein anderer bekam den Fehler su-42118-6 zu Gesicht. Ob wirklich ein Zusammenhang bestand und das System-Update 10.01 entsprechende Korrekturen vornahm, ist aufgrund des eingeschränkten Changelogs nicht ersichtlich.

Spannender als die PS4-Updates sind die Aktualisierungen der PS5. Das jüngste Systemupdate für die New-Gen-Konsole von Sony wurde in der ersten Septemberwoche veröffentlicht. Es umfasste die Unterstützung für die 1440p-Auflösung und neue soziale Funktionen. Die Einzelheiten zur PS5-Aktualisierung werden in einer separaten Meldung behandelt.

Während sich die PS4 in ihrer Endphase befindet, ist die PS5 weiterhin nicht in ausreichenden Stückzahlen auf dem Markt vertreten. Noch immer gelingt es vielen Spielern nicht, ein Exemplar der Konsole in den Warenkorb zu legen – trotz der jüngst vorgenommenen Preiserhöhung um 50 Euro. Der Kauf der Xbox Series X, die laut Microsoft vorerst nicht teurer werden soll, ist hingegen uneingeschränkt möglich.

