Call of Duty Modern Warfare 2: Beta bereits von Cheatern heimgesucht

Am vergangenen Wochenende konnten alle Plattformen gemeinsam an der Beta zu „Call of Duty: Modern Warfare 2“ teilnehmen. Bei so manchem Match machte sich Frust bei den Spielern breit, denn Cheater waren dieses Mal auch wieder mit von der Partie.

Nachdem am ersten Wochenende nur PlayStation-Spieler an der Beta von „Call of Duty: Modern Warfare 2“ teilnehmen konnten, folgten von 24.bis zum 26. September Nutzer auf allen Plattformen. Auch das Crossplay sollte bei dem Test ausgiebig unter die Lupe genommen werden. Wie Aufnahmen aus dem Netz beweisen, hatten sich jedoch auch die ersten Cheater in das Getümmel gestürzt.

Altbekanntes Problem bei den Betas

„Call of Duty: Modern Warfare 2“ ist nicht die erste Beta, in der sich Cheater herumtreiben. Das gleiche Problem gab es bereits bei den Testphasen zu „Black Ops Cold War“ aus 2020 sowie „Vanguard“ aus dem letzten Jahr. Zumindest die Spieler auf den Konsolen konnten sich schnelle Abhilfe verschaffen: sie konnten einfach das Crossplay deaktivieren und waren so vor den Cheatern sicher.

Die Beschwerden zu den Schummlern wurden am vergangenen Wochenende anscheinend so lautstark, dass sich die Entwickler von Infinity Ward über Twitter zu Wort meldeten. Sie gaben über die Plattform bekannt, dass sie Schritte gegen die Cheater in der Beta einleiten würden. Wie gut das geholfen hat, ist noch nicht bekannt.

Die Cheater in der Beta von „Call of Duty: Modern Warfare 2“ ist für Infinity Ward und Activision besonders gravierend. Die Verantwortlichen für die „Call of Duty“-Reihe rühmen sich oft mit der Anti-Cheat-Software Ricochet, die bereits in „Vanguard“ und dem Battle-Royale-Titel „Warzone“ angewendet wird und eigentlich auch die Beta-Phase zu „Modern Warfare 2“ sichern sollte. Vor der Beta gab Activision noch bekannt, dass Ricochet für den geplanten Beta-Test „aktualisiert und verbessert“ wurde.

Activision hat bereits seit dem Release von „Warzone“ ein erhebliches Problem mit Schummlern in seinen „Call of Duty“-Spielen. Daher wurde das interne „Team Ricochet“ ins Leben gerufen, das die Anti-Cheat-Bemühungen überwachen und die Software verbessern soll. Dass sich die Cheater bereits vor dem offiziellen Launch von „Call of Duty: Modern Warfare 2“ in der Beta herumtreiben, ist für Entwickler und Spieler keine gute Nachricht.

Quelle: Eurogamer

