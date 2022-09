Modern Warfare 2: Laute Beschwerden der Spieler lösen ein Déjà-vu aus

Wie fandet ihr die offene Beta zu "Call of Duty: Modern Warfare 2"? Es gibt einmal mehr einige laute Stimmen, die altbekannte Kritikpunkte an dem Mehrspieler aufzeigen.

Die erste Runde der offenen Multiplayer-Beta zum kommenden First-Person-Shooter „Call of Duty: Modern Warfare 2“ hat ihr Ende gefunden und einmal mehr haben sich die Spieler in Heerscharen auf die Server gestürzt. Selbstverständlich werden dadurch auch die kritischen Stimmen wieder laut, die sich auf Plattformen wie Reddit tummeln.

Drei Jahre später und die gleichen Beschwerden?

Und meist sind es ähnliche Beschwerden wie beim 2019er Vorgänger „Call of Duty: Modern Warfare“. Vor allem alteingesessene Fans, die schon vom damaligen Ableger nicht begeistert waren, zeigen sich erneut ernüchtert. Schließlich hat sich Infinity Ward gewagt, die ursprüngliche Spielformel noch weiter abzuwandeln.

Unter anderem hat man sich an dem Perk-System vergriffen, sodass man eine vorgefertigte Auswahl an Perks hat, die sich im Verlauf einer Partie freischalten. Zudem steht einmal mehr die Minikarte in der Kritik, da weiterhin die Gegner nicht standardmäßig angezeigt werden. Darüber hinaus stößt auch das langsamere, taktisches Gameplay auf Widerstand, auch wenn Infinity Ward die Karten etwas strukturierter und nachvollziehbarer als noch im letzten Teil gestaltet hat.

Auch andere Punkte wie „Totenstille als Feldupgrade“ und „laute Schritte“ sind einmal mehr in der Kritik stark vertreten. Das ebenfalls umstrittene Skill-basierte Matchmaking (kurz: SBMM) wird erneut heiß diskutiert, da man weiterhin mit Spielern auf einem ähnlichen Niveau in Lobbies gesteckt wird. Somit gelangt man in der Regel nur noch sehr selten in Runden, in denen man der Konkurrenz haushoch überlegen ist. Und diese Erfahrung fehlt den Spielern durchaus.

Doch wie geht es euch? Hattet ihr die Chance die offene Beta von „Call of Duty: Modern Warfare 2“ zu spielen? Und wie sind eure Eindrücke? Verratet es uns in den Kommentaren!

Quelle: VG247

