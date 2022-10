Minecraft: Laut Insider befindet sich ein drittes Spin-off in Arbeit

Im Juni dieses Jahres stellten die Entwickler von Mojang mit „Minecraft Legends“ ein weiteres Spin-off zu beliebten Serie vor, bei dem spielerisch auf einen klassischen Strategie-Titel gesetzt wird.

Wie der Windows Central-Redakteur Jez Corden, der sich in der Vergangenheit immer wieder mit Insider-Informationen hervortat, erfahren haben möchte, befindet sich ein weiteres „Minecraft“-Spin-off in Arbeit, das aktuell auf seine Ankündigung beziehungsweise Enthüllung wartet.

„Ich sage, dass sie auch an einem anderen Minecraft-Spiel arbeiten, das nicht Minecraft Legends und nicht Minecraft Dungeons ist“, so Corden, der laut eigenen Angaben allerdings keine weiteren Details zu dem Spin-off an sich in Erfahrung bringen konnte.

Wohl keine Ankündigung im Rahmen von Minecraft Live 2023

Am 15. Oktober 2022 und somit schon in wenigen Tagen findet mit „Minecraft Live 2023“ ein Event statt, das von Microsoft und Mojang genutzt wird, um verschiedene neue Inhalte und Projekte auf Basis der „Minecraft“-Marke vorzustellen. Laut Corden sollten wir hier allerdings nicht mit der Präsentation des dritten Spin-offs rechnen, da sich dieses aktuell noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium befindet.

Zumal der interne Fokus ohnehin erst einmal auf „Minecraft“ Legends liegen dürfte, das 2023 für die Konsolen sowie den PC erscheinen und euch vor die Aufgabe stellen wird, in der Third-Person-Perspektive eine Oberwelt zu erkunden und friedliche Stämme bei ihrem Kampf gegen dunkle Mächte zu unterstützen.

Veröffentlicht wird „Minecraft Legends“ aller Voraussicht nach für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch.

