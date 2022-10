Star Trek Resurgence: Release in das kommende Jahr verschoben

„Star Trek Resurgence“ wird später als bisher angenommen fertig. Erst 2023 kommt es zur Veröffentlichung des Titels für PlayStation, Xbox und PC. Die Entwickler von Dramatic Labs nehmen sich mehr Zeit, um die Qualität zu verbessern. Ziel sei es, ein „wirklich immersives Abenteuer“ zu erschaffen.

„Die Produktion ist den ganzen Sommer über stetig vorangeschritten. Aber wir haben die schwierige Entscheidung getroffen, unser Veröffentlichungsdatum aus diesem Jahr herauszunehmen, um dem Spiel den letzten Schliff zu geben und ein wirklich immersives Star Trek-Erlebnis zu schaffen“, heißt es in einer Erklärung des Studios.

Ein dunkles Geheimnis über zwei Zivilisationen

Die Liebe und Bewunderung des Teams für „Star Trek“ sei ausschlaggebend für diese Entscheidung: „Wir sind stolz auf das, was wir bisher erreicht haben. Und dies ist weiterhin ein leidenschaftliches Projekt für jeden hier. Wir sind unglaublich dankbar – und aufgeregt – in einem Universum arbeiten zu können, das so vielen Menschen so viel bedeutet.“

„Star Trek Resurgence“ ist ein interaktives, handlungsbetontes Videospiel mit einer neuen Geschichte, die in der Zeit kurz nach den Geschehnissen von „Star Trek: The Next Generation“ spielt. Spieler übernehmen die Rolle von zwei Hauptcharakteren. Es sind die erste Offizierin Jara Rydek und der Ingenieurfähnrich Carter Diaz.

Im Spielverlauf decken die beiden ein dunkles Geheimnis über zwei Zivilisationen auf, die kurz vor dem Krieg stehen. Spieler tauchen dabei in das „Star Trek“-Universum ein und interagieren mit neuen und wiederkehrenden Charakteren. Die Macher versprechen zahlreiche Dialog- und Action-Gameplay-Optionen, von denen der Verlauf der Geschichte abhängt.

„Star Trek Resurgence“ soll aufgrund der Verschiebung im April 2023 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC erscheinen. Nachfolgend sind ein paar neue Bilder zum Adventure eingebettet:

