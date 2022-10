Yakuza – Like A Dragon: Director ließ sich stark von One Piece inspirieren

Yakuza – Like A Dragon:

"One Piece" diente als Inspiration für den letzten "Yakuza"-Ableger. Das verriet der Studio-Leiter des Ryu Ga Gotoku Studios bekannt.

"Yakuza: Like A Dragon" ist der jüngste Ableger der Reihe.

Im Gespräch mit Crunchyroll ging es unter anderem um die Einflüsse des letzten „Yakuza“-Ablegers. Dabei verriet Yokoyama, der Director des Ryu Ga Gotoku Studios: Ich habe noch nie wirklich darüber gesprochen, also bin ich mir nicht sicher, ob ich es jetzt sagen soll, aber für Yakuza 7 habe ich mich wirklich sehr von One Piece inspirieren lassen.“

Ichiban ist Ruffy

Protagonist Ichiban Kasuga sei im Grunde genommen Ruffy. In seiner Gruppe gebe es Charaktere, die an Zorro und Nami erinnern. Tatsächlich ging dem Director und Executive Producer die Zusammensetzung der Gruppe von „One Piece“ viel durch den Kopf. Deshalb hatte die beliebte Manga- und Anime-Serie „einen großen Einfluss“.

„Und weißt du, das ist definitiv nicht offiziell, aber in meinem Herzen war Yakuza 7 im Grunde meine ideale Version von Yakuza: One Piece“, erklärt Yokoyama.

„Yakuza: Like A Dragon“ erschien am 10. November für PS4, Xbox One, Xbox Series und PC. Die PS5-Fassung kam wenige Monate später auf den Markt.

Das japanische Rollenspiel war weltweit ein riesiger Erfolg: Wegen der globalen, plattformübergreifenden Veröffentlichung schaffte es „Yakuza: Like A Dragon“ zum erfolgreichsten Titel der Reihe. Es war der erste Ableger, der sich durch ein rundenbasiertes Kampfsystem auszeichnete.

