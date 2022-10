Tactics Ogre Reborn: Gameplay zur Neuauflage des Strategie-Rollenspiels aufgetaucht

Das Strategie-Rollenspiel "Tactics Ogre: Reborn" zeigt sich heute in einigen Gameplay-Videos, die bereits einen Ausblick auf die in wenigen Wochen erscheinende Neuauflage gewähren.

Square Enix plant in wenigen Wochen den Strategie-Rollenspielklassiker „Tactics Ogre: Reborn“ in einer verbesserten Remaster-Fassung auf den Markt zu bringen. Ab dem 11. November 2022 wird man auf PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC erneut in das Abenteuer eintauchen können.

Die Valerianischen Inseln brauchen euch

Nun sind bereits zahlreiche Previews veröffentlicht worden, wodurch wir eine Menge Gameplay zu Gesicht bekommen. Somit kann man sich die verschiedenen Videos in aller Ruhe anschauen, um zu entscheiden, ob man sich die Neuauflage nach Hause holen möchte.

Die Entwickler liefern eine verbesserte Grafik, einen aufgewerteten Sound und ein aktualisiertes Game Design, das den Spielern ein klassisches Gefühl mit einigen modernen Vorzügen bieten soll, wenn sie um die Kontrolle der Valerianischen Inseln kämpfen. Die eigenen Entscheidungen werden die Geschichte beeinflussen, die einen über mehrere Pfade zu verschiedenen Enden führen können.

Taktische Kämpfe auf dreidimensionalen Schlachtfeldern gegen eine komplett überarbeitete KI erfordern stetige Anpassungen an die Situation. Ein Einheit-für-Einheit-Levelsystem ermöglicht schier endlose Kombinationen an Klassen, Ausrüstungsgegenständen, Fähigkeiten und Zaubern. Schnellere Kämpfe, ein automatisches Speichersystem, eine überarbeitete Steuerung sowie eine modernisierte Benutzeroberfläche runden das Erlebnis ab.

Werft also einen Blick auf das neue Gameplay, um die Änderungen auch selbst zu sehen.

