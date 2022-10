Sonic Frontiers: Neues Gameplay-Video zeigt einen Bosskampf und die Spielwelt

Anfang des kommenden Monats geht die „Sonic“-Reihe mit dem Open-World-Plattformer „Sonic Frontiers“ sowohl auf den Konsolen als auch dem PC in ihre nächste Runde.

Kurz vor dem Release stellte Sega in Zusammenarbeit mit den englischsprachigen Kollegen von IGN ein neues Gameplay-Video bereit, das es auf eine Länge von knapp sechs Minuten bringt. Zu sehen sind zum einen Eindrücke aus der offenen Spielwelt, die in „Sonic Frontiers“ darauf wartet, von euch erkundet zu werden. Zudem wird euch einer der zahlreichen Bosskämpfe präsentiert.

Wer noch nicht genau wissen sollte, was er von „Sonic Frontiers“ zu halten hat, sollte also einen Blick riskieren.

Eine offene Welt, der Cyberspace und mehr

Eigenen Angaben zufolge setzen die Entwickler von Sonic Team bei „Sonic Frontiers“ auf ein komplett neues Konzept, mit dem die ikonische Franchise zu alter Stärke zurückgeführt werden soll. Euch verschlägt es in eine offene Welt, die sich aus fünf großen Inseln mit dichten Wäldern, rauschenden Wasserfällen und heißen Wüsten zusammensetzt. Hinzukommen die sogenannten Cyberspace-Level, in denen Herausforderungen auf euch warten, die sich an den High-Speed-Abschnitten der alten „Sonic“-Spiele orientieren.

„Bei der Suche nach den verlorenen Chaos Emeralds landet Sonic auf einer uralten Insel voller seltsamer Kreaturen. Kämpfe gegen Horden mächtiger Feinde und erkunde eine atemberaubende Welt voller Action, Abenteuer und Geheimnisse. Erreiche völlig neue Höhen und genieße den Nervenkitzel der fünf riesigen offenen Zonen von Starfall Islands. Stürz dich hinein ins Abenteuer, kämpfe mit der Macht der Ahnen und halte diese neuen, geheimnisvollen Feinde auf. Willkommen in der neuen Ära der Sonic-Spiele“, heißt es in der offiziellen Beschreibung weiter.

„Sonic Frontiers“ erscheint am 8. November 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch.

