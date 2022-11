Cyberpunk 2077: Update 1.61 mit AMD FidelityFX Super Resolution 2.1

Für "Cyberpunk 2077" kann ab heute das Update 1.61 heruntergeladen werden. Was sich damit ändert, verrät der offizielle Changelog.

CD Projekt hat bestätigt, dass für „Cyberpunk 2077“ heute das Update 1.61 veröffentlicht wird. Zum Download bereitgestellt wird es für die Plattformen PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Google Stadia und PC.

Der neue Patch enthält eine Reihe von Fehlerkorrekturen und Verbesserungen. Das gilt vor allem für die Quests, das Gameplay, die Grafik und die Benutzeroberfläche des Spiels.

AMD FidelityFX Super Resolution 2.1 kommt hinzu

Die Aktualisierung von „Cyberpunk 2077“ umfasst ebenfalls plattformspezifische Fehlerbehebungen, darunter die Behebung eines Problems mit dem Cross-Progression-Save zwischen Xbox One und PlayStation/PC. Trotz der bevorstehenden Einstellung von Google Stadia wurde auch ein plattformspezifischer Fix für Stadia bereitgestellt, der einen Bug behebt, durch den das Spiel nicht wie geplant pausiert werden konnte.

Eine weitere Neuerung ist die Einführung von AMD FidelityFX Super Resolution 2.1, was nicht nur für den PC gilt. Auch die neuen Konsolen profitieren von diesem Feature, das der Bildqualität zugute kommen soll. Ebenfalls tragen NPCs in Night City fortan Regenschirme in verschiedenen Farben und Formen.

Der größte Teil der restlichen Changelog-Einträge widmet sich allerhand Fehlerbehebungen. Beispielsweise wurde ein Problem behoben, bei dem das Drücken der Schaltfläche „Interagieren“ zum Plündern von Containern dazu führen konnte, dass verschiedene NCPD-Scanner-Delikte nicht ordnungsgemäß abgeschlossen werden konnten.

Mehrere Fälle von fehlenden Kollisionen, die dazu führen konnten, dass der Spieler von der Karte fiel, wurden behoben. Und Vs Brüste waren nach Größenveränderungen durch Ripperdocs durch ihre Klamotten zu sehen. Auch diesem Fehler ging es an den Kragen.

Der komplette Changelog zum Update 1.61 von „Cyberpunk 2077“ hat noch mehr zu bieten. Der Patch wird derzeit ausgerollt und sollte im Laufe des Tages für PC, Konsolen und Stadia zur Verfügung stehen.

„Cyberpunk 2077“ wurde im Dezember 2020 für PS4, PC und Xbox One veröffentlicht. Nach der holprigen Launch-Phase und zahlreichen Updates folgte die New-Gen-Version für PS5 und Xbox Series X/S. Zuletzt konnte der Titel regelmäßig eine Million Spieler pro Tag anlocken.

