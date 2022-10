Cyberpunk 2077: Vier Wochen in Folge 1 Million Spieler pro Tag

CD Projekt RED, die Entwickler von „Cyberpunk 2077“, sind ganz aus dem Häuschen. Bereits vor einem Monat konnte das Team bekanntgeben, dass das Spiel in der Woche nach Update 1.6 jeden Tag mehr als eine Million Nutzer anziehen konnte. Wie nun bestätigt wurde, setzte sich dieser Trend auch in den folgenden Wochen fort: Seit vier Wochen in Folge treiben sich täglich mehr als eine Million Spieler in Night City herum.

Rollenspiel so erfolgreich wie zum Release

„1 Million aktive Spieler jeden Tag seit vier Wochen in Folge – Night City blüht wirklich auf! Eure Leidenschaft und anhaltende Unterstützung machen uns sprachlos. Danke, Chooms!“ schrieben die Entwickler von CD Projekt kürzlich über Twitter. „Cyberpunk 2077“ war nach mehreren Verschiebungen am 10. Dezember 2020 veröffentlicht worden.

Das Spiel war daraufhin vor allen Dingen wegen den Problemen mit den Konsolenversionen im Gespräch. Wie das Studio ankündigte, soll sich solch ein Release-Debakel wie bei dem Cyberpunk-Rollenspiel nicht noch einmal wiederholen. Darum sollen bei künftigen Playtest ab sofort alle Plattformen berücksichtigt werden

Der neuerliche Erfolg von „Cyberpunk 2077“ wird gerne mit dem zuletzt veröffentlichten Update 1.6 in Verbindung gebracht. Aber auch der Netflix-Anime „Cyberpunk: Edgerunners“ dürfte seinen Anteil an dem Spieleraufschwung haben. Im Subreddit zu „Cyberpunk 2077“ teilen die Nutzer gerne Screenshots von Orten im Spiel, die unverändert in die Show übernommen wurden. Zudem gibt es weitere Diskussionen und Theorien, die weitere Verbindungen zwischen dem Spiel und dem Anime suchen.

Darüber hinaus warten die Spieler von „Cyberpunk 2077“ noch auf die erste und einzige Erweiterung, die den Namen „Phantom Liberty“ tragen wird. Zuletzt wurde bekannt, dass die ehemalige Pornodarstellerin und heutige Schauspielerin und Synchronsprecherin Sasha Grey in der Erweiterung eine Rolle übernehmen wird. Dazu kehrt auch Keanu Reeves als Johnny Silverhand zurück.

