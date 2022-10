Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: Sasha Grey schlüpft in die Rolle von Ash

Mit "Phantom Liberty" bekommt das Rollenspiel "Cyberpunk 2077" im kommenden Jahr eine umfangreiche Story-Erweiterung spendiert. Wie bekannt gegeben wurde, wird die US-Schauspielerin Sasha Grey dabei in die Rolle der DJane Ash schlüpfen.

Mit „Phantom Liberty“ kündigten die Entwickler von CD Projekt vor wenigen Wochen eine umfangreiche Story-Erweiterung zum Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ an, die Anfang des kommenden Jahres erscheinen wird.

Nachdem kürzlich bekannt gegeben wurde, dass wir es hier mit der einzigen Story-Erweiterung zu tun haben, mit der „Cyberpunk 2077“ bedacht werden soll, wurde nun ein weiteres interessantes Detail bestätigt. So sicherten sich die Verantwortlichen von CD Projekt die Dienste der US-Schauspielerin Sasha Grey, die in der Vergangenheit auch als Model oder Twitch-Streamerin bekannt wurde.

Marina Ann Hantz, wie Grey mit bürgerlichem Namen heißt, wird in „Phantom Liberty“ in die Rolle der Djane Ash schlüpfen und auf dem Radiosender „89.7 Growl FM“ für musikalische Abwechslung sorgen.

Johnny Silverhand kehrt zurück

Wie es in der offiziellen Ankündigung von „Phantom Liberty“ hieß, warten im Rahmen der Erweiterung nicht nur ein komplett neuer Cast sowie spannende Geschichten. Darüber hinaus dürfen wir uns auf ein Wiedersehen mit Johnny Silverhand einstellen, der laut den Entwicklern von CD Projekt eine wichtige Rolle spielen wird.

Des Weiteren stellte uns das polnische Studio einen komplett neuen Stadtteil in Aussicht, der in „Phantom Liberty“ darauf wartet, von uns erkundet zu werden. Weitere Details zur Geschichte der ersten und einzigen Erweiterung von „Cyberpunk 2077“ möchten die Entwickler in den kommenden Wochen nennen.

Die „Phantom Liberty“-Erweiterung zu „Cyberpunk 2077“ wird im Frühjahr 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht. Die PlayStation 4 und Xbox One hingegen gehen leider leer aus.

