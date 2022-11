God of War Ragnarök: Changelog zum Patch 2.02 veröffentlicht

God of War Ragnarök:

Die Santa Monica Studios haben die offiziellen Patchnotes zum Update 2.02 des Action-Blockbusters "God of War: Ragnarök" veröffentlicht. Was hat sich im Detail verändert?

Der neueste Action-Blockbuster aus dem Hause Sony hatte vor kurzem ein neues Update erhalten. Somit befindet sich „God of War: Ragnarök“, das einmal mehr Kratos und seinen Sohn Atreus in den Hauptrollen zeigt, bereits bei Version 2.02.

Inzwischen haben die zuständigen Entwickler der Santa Monica Studios auch die Patchnotes zum neuen Update bereitgestellt, sodass man sämtliche Änderungen im Detail nachvollziehen kann.

Änderungen von Patch 2.02

PS5

Service-Anpassungen.

PS4

Stabilität und Leistung

Ein seltener Absturz, der am Ende des ersten Bosskampfes auftreten konnte, wurde behoben. (Für PS5 bereits mit Patch v02.01 behoben.)

Ein Absturz, der während des Spiels zufällig auftreten konnte, wurde behoben. (Bereits behoben für PS5 in Patch v02.01)

Ein Absturz bei Verwendung des Platinum Wireless Headset wurde behoben. (Das Problem gilt nicht für PS5.)

Unterstützung der polnischen Sprache

Für Spieler, die das Spiel auf Disc in Polen gekauft haben, wurde Audio-Unterstützung in polnischer Sprache hinzugefügt. Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass das Spiel vollständig von der Disc oder über das Netzwerk installiert und auf Version 2.02 gepatcht wurde, bevor Sie die polnische Sprache in den Spracheinstellungen aktivieren. Wenn das Spiel nicht vollständig installiert ist, gibt es weder Audio noch Untertitel für die Dialoge im Spiel. Um dies zu korrigieren, schließen Sie bitte die Anwendung und starten Sie sie neu, sobald das Spiel vollständig installiert und der Patch installiert ist.



Allerdings haben die Entwickler noch nicht verraten, wann sie den Schwierigkeit-Bug beheben, über den sich einige Nutzer beschweren. Bis dahin werden Änderungen des Schwierigkeitsgrades im Spielverlauf nicht umgesetzt. Sollten diesbezüglich etwaige Informationen mitgeteilt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

Weitere Meldungen zu God of War Ragnarök:

Bis dahin kann man in unserer Themenübersicht weitere Nachrichten oder auch Guides zum Spiel entdecken. „God of War: Ragnarök“ erschien in der vergangenen Woche für die PlayStation 5 und die PlayStation 4.

Weitere Meldungen zu God of War Ragnarök.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren