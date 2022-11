God of War Ragnarök: In UK größerer Launch als Modern Warfare 2 und Elden Ring

"God of War Ragnarök" konnte in der vergangenen Woche den Spitzenplatz der britischen Charts übernehmen und ließ Blockbuster wie "Modern Warfare 2" und "FIFA 23" hinter sich.

Das in der vergangenen Woche veröffentliche „God of War Ragnarök“ konnte sich wenig überraschend an die Spitze der britischen Box-Spielecharts setzen. Zwar schaffte es das Kratos-Abenteuer auf dem dortigen Markt nicht, zum größten Launch des Jahres zu werden. Allerdings musste sich der PS4- und PS5-Titel in dieser Rangliste lediglich dem Dauerseller „FIFA 23“ geschlagen geben.

Das bedeutet aber auch, dass es „God of War Ragnarök“ geschafft hat, die Launch-Erfolge von Blockbustern wie „Call of Duty: Modern Warfare 2“, „Elden Ring“ und „Pokemon Legends Arceus“ zu übertreffen, wobei berücksichtigt werden muss, dass sich die UK-Charts nur auf die verpackten Spiele beziehen, nicht aber auf den Digital-Absatz, dessen Relevanz immer weiter zunimmt.

Bundle dominierte PS5-Verkäufe

Auch zur Verteilung wurden Angaben gemacht. Demnach werden 82 Prozent der Verkäufe von „God of War Ragnarök“ der PS5-Fassung zugeschrieben, während der Rest von 18 Prozent auf die PS4-Fassung entfiel.

„God of War Ragnarök“ kam nicht nur als separates Spiel auf den Markt. Auch wurde ein Paket mit der PS5 geschnürt, das in Windeseile ausverkauft war. Den GfK-Daten zufolge entfielen zwölf Prozent der Retail-Verkäufe von „God of War Ragnarök“ auf das offizielle Bundle, das in der vergangenen Woche 60 Prozent aller Verkäufe der Konsole ausmachte.

Schon am vergangenen Freitag wurde bekannt, dass „God of War Ragnarök“ in Bezug auf die Franchise den größten Verkaufsstart in Großbritannien hinlegen konnte. Die Fortsetzung verkaufte sich in der ersten Woche um 51 Prozent häufiger als „God of War“ aus dem Jahr 2018 und konnte sich nach nur einer Woche zum drittmeistverkauften Teil der Serie aufschwingen.

Zwar gelten die Angaben explizit für den britischen Retailmarkt. Doch dürften in anderen Ländern ähnliche Ergebnisse erreicht worden sein. Offen sind die tatsächlichen Verkaufszahlen, zu denen früher oder später Angaben folgen dürften.

Den zweiten Platz der britischen Retail-Charts konnte sich in der vergangenen Woche „Call of Duty: Modern Warfare 2“ schnappen, gefolgt von „FIFA 23“ und dem Neueinsteiger „Sonic Frontiers“. Nachfolgend die Übersicht:

UK-Charts der vergangenen Woche

(Neu) God of War Ragnarok

( 1 ) Call of Duty: Modern Warfare 2

( 2 ) FIFA 23

(Neu) Sonic Frontiers

( 3 ) Mario Kart 8 Deluxe

( 4 ) Nintendo Switch Sports

( 12 ) Horizon: Forbidden West

( 5 ) Splatoon 3

( 7 ) Animal Crossing: New Horizons

( 8 ) Minecraft (Switch)

