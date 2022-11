Battlefield 2042: Die Aufnahme in den EA Access-Dienst hat einen Termin

Bekanntermaßen wird der Multiplayer-Shooter "Battlefield 2042" den Weg in den Abo-Service EA Access finden. Mittlerweile wissen wir auch, wann die Aufnahme erfolgen wird.

"Battlefield 2042" findet den Weg in den EA Access-Dienst.

Trotz des technisch wie spielerisch enttäuschenden Starts im vergangenen Winter wird der von DICE entwickelte Multiplayer-Shooter „Battlefield 2042“ weiter mit neuen Updates und Inhalten unterstützt.

Um die Zielgruppe zu erweitern, kündigten Electronic Arts und DICE vor ein paar Tagen an, dass „Battlefield 2042“ zum Start der dritten Season in den Abo-Dienst EA Access aufgenommen wird. Wie wir mittlerweile wissen, startet diese auf allen Plattformen, für die der Shooter erhältlich ist, am 22. November 2022.

Ab dem gleichen Tag können Abonnenten von EA Access den Multiplayer-Shooter also ohne zusätzliche Kosten herunterladen und spielen.

Diese Inhalte bietet euch die dritte Season

Mit der dritten Season halten verschiedene Neuerungen Einzug in „Battlefield 2042“. Darunter die obligatorische neue Karte, die in diesem Fall den Namen „Spearhead“ tragen und euch nach Schweden verfrachten wird. Zu den markantesten Elementen der „Spearhead“-Map gehören zwei Hightech-Einrichtungen oder die rockige Landschaft. Hinsichtlich der Größe orientiert sich die neue Map der dritten Season an „Stranded“.

Beim Ägypter Rasheed Zain hingegen handelt es sich um den neuesten Spezialisten, der ab der dritten Season die Schlachtfelder von „Battlefield 2042“ unsicher macht. Abgerundet wir die dritte Season von verschiedenen Waffen wie der „Rorsch MK4 Railgun“ oder einem neuen Panzer in Form des „EMKV90-TOR“.

„Battlefield 2042“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

