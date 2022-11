God of War Ragnarök: Update 2.03 behebt Absturzprobleme und mehr – Changelog

God of War Ragnarök:

"God of War Ragnarök" ist seit mehr als einer Woche erhältlich, was Sony Santa Monica aber nicht davon abhält, weitere Verbesserungen vorzunehmen. Der Patch 1.03 steht zum Download bereit. Der Changelog liefert Einzelheiten.

Santa Monica Studio hat ein neues Update für „God of War Ragnarök“ veröffentlicht. Der Patch mit der Nummer 2.03 (beziehungsweise 2.003.000) fügt keine neuen Inhalte hinzu. Stattdessen konzentriert sich das Update auf Stabilitäts- und Leistungsverbesserungen sowie auf die Behebung von Fehlern.

Dazu gehört unter anderem ein Problem in einer Quest, in deren Verlauf Spieler in den Höhlen stecken bleiben konnten. Der Changelog liefert weitere Details.

God of War Ragnarök Update 1.03 – Changelog

Quests und Fortschritt:

Es wurde ein Fall behoben, bei dem Spieler während der Quest „Das verlorene Heiligtum“ in den Höhlen stecken bleiben konnten.

Stabilität und Performance:

Ein seltener Absturz bei der Verwendung des Ausrüstungsmenüs wurde behoben.

Ein seltener Absturz beim Durchsuchen der Questliste im Journal wurde behoben.

Ein seltener Absturz beim Navigieren auf der Karte wurde behoben.

Ein Absturz, der zufällig während des Spiels auftreten konnte, wurde behoben.

An anderer Stelle wird berichtet, dass das Update 2.03 von „God of War Ragnarök“ weitere Verbesserungen mit sich brachte. Dazu gehören die Behebung von Absturz- und Ladeproblemen. Hinzu kamen eine KI-Anpassung, eine Verbesserungen in Szenen, die zum Stottern führen konnten, und andere kleinere Optimierungen.

„God of War Ragnarök“ gehört zu den größten Veröffentlichungen des Jahres und konnte in verschiedenen Ländern unverzüglich die Chart-Spitze übernehmen, darunter in Großbritannien.

„God of War Ragnarök“ wurde in der vergangenen Woche für PS4 und PS5 veröffentlicht. Weitere Details zum Spiel und unsere Einschätzung zum neusten Kratos-Abenteuer findet ihr in unserem Test-Bericht zu „God of War Ragnarök“.

