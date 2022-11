Mass Effect: So hat sich das Rollenspiel während der Entwicklung verändert

Das erste Spiel der „Mass Effect“-Reihe feiert dieser Tage sein 15. Jubiläum. Ein Twitter-Fan-Account erinnert nun an die Entstehungsgeschichte des Scifi-Rollenspiels und an die Veränderungen, die der Titel während der Entwicklung durchlaufen ist.

Am 20. November 2007 kam der erste Teil der „Mass Effect“-Reihe auf den Markt. Zum 15. Jubiläum hat der Twitter-Fan-Account Mass Effect News nun an die Entstehungsgeschichte erinnert und einige Prototypen, Videos und Dokumente zusammengetragen. Zwar sind die Informationen nicht neu. Der Scan des Pitch-Dokuments aus dem Jahr 2003 kursiert schon seit über einem Jahrzehnt im Internet. Doch ist es immer wieder interessant nachzuverfolgen, wie sehr sich das Rollenspiel von der ersten Idee bis zum Release verändert hat.

Spiel sollte „SFX“ heißen und Multiplayer-Handel haben

Der Entwickler Casey Hudson reichte seinen Pitch für das spätere „Mass Effect“ am 15. September 2003 ein. Seine Idee hatte damals den Titel „SFX“ und basierte auf der Plot-Idee, dass die Menschheit, ein Neuankömmling in der Galaxie, vor Jahrtausenden als Sklaven einer Schöpferrasse entwickelt wurde. Der damals noch namenlose Protagonist würde die Galaxie auf der Suche nach Schöpferartefakten mit der Hilfe von Sprungtoren erkunden können. Andere Titelvorschläge, von denen einige sogar ein Logo erhielten, waren „The Epsilon Effect“, „Biowar“, „Element Zero“, „Element“, „The Oculon“, „The Optigon“, „Unearthed“, „Nebula: Guardians of the Citadel“, „Star Citadel“ sowie „The Citadel“.

Eine weitere Handlungsidee drehte sich um den Turianer Saren, der es auch in die finale Version von „Mass Effect“ geschafft hat. Damals wurde Saren jedoch als Anführer einer Armee fledermausähnlicher Kreaturen, die „Batarianer“ genannt wurden, geplant. Die Batarianer schafften es später als vieräugige humanoide Aliens ins Spiel. Schließlich rückte jedoch der Kampf zwischen empfindungsfähigem organischen und synthetischem Leben in den Mittelpunkt, wobei einige Elemente der Herr-Sklaven-Handlung erhalten blieben. Die Idee zu dem Konflikt zwischen organischem und synthetischen Leben soll angeblich entstanden sein, nachdem Preston Watamaniuk ein Video zu dem Projekt „KTR-2“ gefunden hatte. Das war ein früher Versuch, menschliche Stimmbänder von einem Roboter-Mund nachahmen zu lassen.

Eines der Hauptmerkmale von „SFX“ sollte der Multiplayer-Handel sein. Dabei sollten sich Freunde online an speziellen Orten treffen, um zu chatten und wertvolle Gegenstände im Spiel zu handeln. Doch selbst als das Spiel in seine Beta-Phase eintrat, soll ein Großteil des Spielinhalts noch im Fluß gewesen sein. Schließlich wurden der Online-Handel, einige geplante Welten sowie ein kompletter Handlungsstrang um Cerberus komplett gestrichen.

