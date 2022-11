Call of Duty: Nach Modern Warfare 2 feiert auch Warzone 2.0 einen beeindruckenden Launch

In der vergangenen Woche veröffentlichte Activision Blizzard den kostenlos spielbaren Battle-Royal-Shooter „Call of Duty: Warzone 2.0“ für die Konsolen und den PC.

Aktuellen Berichten zufolge startete der Nachfolger noch erfolgreicher als das originale „Warzone“ im März 2020. Demnach brachte es „Warzone 2.0“ nach gerade einmal fünf Tagen auf mehr als 25 Millionen Spieler beziehungsweise Spielerinnen. Zum Vergleich: Der Vorgänger benötigte für die Marke von 30 Millionen Nutzern knapp zehn Tage.

Damit schließt sich „Warzone 2.0“ nahtlos dem Erfolg von „Call of Duty: Modern Warfare 2“, das im vergangenen Monat erschien und in knapp eineinhalb Wochen Umsätze in Höhe von mehr als einer Milliarde US-Dollar generierte.

Passend zur Veröffentlichung von „Call of Duty: Warzone 2.0“ in der vergangenen Woche entschlossen sich die Entwickler dazu, die Battle-Pässe zu überarbeiten und mit einem neuen System zu versehen. Statt der bisherigen und geradlinigen 100 Stufen werden jetzt 20 Sektoren mit jeweils fünf Stufen und unterschiedlichen Belohnungen geboten. Darunter 20 Stufen, die kostenlos freigeschaltet werden können.

Den neuen Operator, Zosar „Zeus“ Kalu, werdet ihr allerdings nur mit dem Kauf des Battle-Pass freischalten können. Alle weiteren Details zu den neuen Battle-Pässen, den damit verbundenen Belohnungen und den offiziellen Trailer zum frisch veröffentlichten Battle-Pass findet ihr hier.

„Call of Duty: Warzone 2.0“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

