GameStop: Dritte Entlassungswelle des Jahres trifft noch vor Weihnachten ein

Eine weitere Entlassungswelle beim Videospielhändler GameStop! Kurz vor Weihnachten soll erneut eine große Anzahl an Mitarbeitern entlassen worden sein.

In den letzten Jahren war der Videospielhändler GameStop bekanntermaßen in finanzielle Schieflage geraten, woraufhin man eine großangelegte Umstrukturierung eingeleitet hatte. Zwischenzeitlich wurde der Aktienwert durch Reddit-Nutzer massiv in die Höhe getrieben, wodurch sich ein Auf und Ab abzeichnete.

Die nächste Phase der Transformation

Heute hat das Unternehmen eine weitere Runde an Entlassungen angekündigt, die zum Teil der Inflation geschuldet sind. Darüber hinaus soll laut dem Geschäftsführer Matt Furlong ein „geschwächtes Konsumentenvertrauen“ in den Markt eine Rolle gespielt haben. Auf dem Aktienmarkt sorgte dies jedoch wieder für einen Einbruch von 5,88 Prozent.

Die Kollegen der Kotaku haben eine Memo ergattern können, in der Furlong betonte, dass man kürzlich eine weitere Phase der „Transformation“ abschließen konnte, die dem Unternehmen dabei behilflich sein wird, mit einer „gesteigerten Effizienz“ handeln zu können. Im Rahmen dieses Prozesses sei man zu der Erkenntnis gelangt, welches die richtige Stufe an benötigten Firmenmitarbeitern sei, um Profitabilität und Wachstum zu erreichen. Aus diesem Grund habe man diese Entlassungen vorgenommen.

Laut Axios sollen vor allem die Mitarbeiter betroffen sein, die sich mit den Blockchain- und NFT-Projekten beschäftigt hatten. Jedoch wurde bisher keine genaue Anzahl an Entlassungen verkündet, auch wenn ein Softwareingenieur via LinkedIn von einer „großen“ Entlassungswelle sprach, die vielen Leuten die Arbeit gekostet hat.

Dies ist die dritte bekannte Entlassungswelle bei GameStop im Jahr 2022. Vor einigen Monaten hatte es noch den CFO und mehrere Mitarbeiter der Game Informer getroffen. Wie weit die Umstrukturierung mittlerweile vorangeschritten ist und ob im nächsten Jahr mit weiteren Kürzungen zu rechnen ist, ist nicht bekannt.

Wir wünschen allen Betroffenen viel Erfolg auf ihrem weiteren Weg,

