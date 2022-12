Bloober Team: Arbeitet mit Private Division an einem neuen Survival-Horror-Projekt

In den vergangenen Monaten kündigten die polnischen Horror-Spezialisten von Bloober Team gleich mehrere neue Projekte an – darunter einen Nachfolger zur „Layers of Fear“-Reihe oder das Remake zu „Silent Hill 2“, das in Zusammenarbeit mit Konami entsteht.

Wie die Verantwortlichen von Bloober Team heute bekannt gaben, ist das Ende der sprichwörtlichen Fahnenstange mit diesen Ankündigungen noch nicht erreicht. Stattdessen kündigte das Studio heute ein weiteres Survival-Horror-Projekt an, das vom auf Indie-Produktionen spezialisierten Publishing-Label Private Division veröffentlicht wird.

Abgesehen von der Tatsache, dass wir es hier mit einer komplett neuen Marke zu tun haben, wurden bislang keine konkreten Details genannt.

Stattdessen ist lediglich die Rede davon, dass sich der neue Survival-Horror-Titel noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet. Weitere Informationen zum heute angekündigten Titel möchte Bloober Team laut eigenen Angaben nennen, wenn die Zeit dafür reif ist. Auch Private Division nutzte den heutigen Nachmittag für eine Ankündigung und stellte den sogenannten „Private Division Development Fund“ vor.

Der neue Fond wurde zum fünften Geburtstag von Private Division ins Leben gerufen und verfolgt das Ziel, Projekte kleinerer Entwickler finanziell zu unterstützen und es den verantwortlichen Teams zu ermöglichen, ihre Spiele in Eigenregie zu veröffentlichen. Mit dem „Private Division Development Fund“ möchte das Label Indie-Studios laut eigenen Angaben bei der Realisierung ihrer kreativen Visionen und Ziele unterstützen.

„Seit wir Private Division vor fünf Jahren vorstellten, haben wir einige vielversprechende Spielideen von kleineren Teams entdeckt, die nicht ganz zu unserem kompletten Publishing-Modell passten“, erinnert sich Blake Rochkind, Head of Business Development bei Private Division. „Wir wussten, dass in der heutigen Welt keine hundertprozentig allumfassende Herangehensweise möglich ist. Es ist nie schön, unglaublichen Spielkonzepten nur aufgrund ihrer Größe eine Absage erteilen zu müssen, und der Private Division Development Fund ermöglicht es uns, einige der besten Ideen der Branche zu finden und zu unterstützen.“

