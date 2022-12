Amnesia The Bunker: Teaser-Clip zum Horror zeigt die Nutzung von Schusswaffen

Ergänzend zur offiziellen Ankündigung in diesem Monat stellten die Entwickler von Frictional Games einen frischen Teaser-Clip zu "Amnesia: The Bunker" bereit. Dieser liefert euch Eindrücke aus dem Bunker und zeigt die Nutzung der Schusswaffen.

Mit „Amnesia: The Bunker“ kündigten die Entwickler von Frictional Games in diesem Monat den neuesten Ableger der beliebten Horror-Serie für die Konsolen und den PC an.

Etwas mehr als zwei Wochen nach der offiziellen Enthüllung des Survival-Horror-Abenteuers stellte das Studio einen kurzen Gameplay-Teaser bereit, der euch Eindrücke aus dem namensgebenden Bunker liefert. Darüber hinaus wird in dem Teaser eine neue Spielmechanik gezeigt.

Denn während in den Vorgängern für gewöhnlich auf den Einsatz von Waffen verzichtet wurde und stattdessen die Flucht vor den Monstern zu den tragenden Gameplay-Mechaniken gehörte, wird es in „Amnesia: The Bunker“ möglich sein, auf verschiedene Waffen wie Revolver zurückzugreifen.

Entwickler setzen auf eine semi-offene Spielwelt

Zu den größten spielerischen Neuerungen von „Amnesia: The Bunker“ wird laut offiziellen Angaben die Tatsache gehören, dass dieses mal auf eine semi-offene Welt gesetzt wird, die für zusätzliche spielerische Freiheiten sorgt. Die Anzahl der Skripts hingegen wird spürbar reduziert, wie in der offiziellen Ankündigung ausgeführt wurde. Damit soll euch die volle Kontrolle über eure Entscheidungen beziehungsweise eure nächsten Schritte eingeräumt werden.

Ihr findet euch in „Amnesia: The Bunker“ in einer Bunkeranlage wieder, in der ein tödliches und gnadenloses Monster Jagd auf euch macht. Unter anderem mit einer Taschenlampe bewaffnet, erkundet ihr den Bunker, sucht nach einem Fluchtweg und ergründet das düstere Geheimnis eines französischen Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg, der von einer außerweltlichen Kreatur gejagt wurde.

Related Posts

„Amnesia: The Bunker“ wird im März 2023 für den PC, die PlayStation 4, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Amnesia: The Bunker.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren