Sonic Frontiers: Kostenloses Weihnachts-Outfit sorgt für besinnliche Stimmung

In einer Mitteilung an die Community wiesen Sega und die verantwortlichen Entwickler von Sonic Team darauf hin, dass auf allen Plattformen ab sofort ein kleiner Gratis-DLC zu „Sonic Frontiers“ zur Verfügung steht.

Mit diesem wird in der Welt des Open-World-Plattformers für ein wenig festliche Stimmung gesorgt, da mit dem besagten DLC ein weihnachtliches Outfit für Sonic Einzug hält. Ein kostenloses Extra, das bereits Ende November angekündigt wurde und mit dem sich die Entwickler auch für die Unterstützung seitens der Spieler und Spielerinnen bedanken möchten. Wie kürzlich bekannt gegeben wurde, feierte „Sonic Frontiers“ nämlich einen erfolgreichen Start.

Laut Sega wurden in den ersten Wochen nach dem Release mehr als 2,5 Millionen Kopien verkauft.

Wie Sega vor wenigen Tagen bestätigte, arbeiten die Entwickler von Sonic Team bereits an diversen Zusatzinhalten, mit denen „Sonic Frontiers“ im nächsten Jahr unterstützt wird. Unter dem Strich sind demnach drei Download-Pakete geplant, die Besitzern des Spiels ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung gestellt werden. Im ersten Download-Paket dürfen wir uns laut Sega auf einen Juke Box-Modus, den zum Launch leider fehlenden Foto-Modus und neue Herausforderungs-Modi freuen.

Der zweite DLC wiederum umfasst exklusive Open-Zone-Challenges, ein neues Koko und weitere nicht näher konkretisierte Inhalte, während sich das dritte und finale Download-Paket aus zusätzlichen weiteren Story-Inhalten und neuen spielbaren Charakteren zusammensetzt. Konkretere Details zu den DLCs und den gebotenen Inhalten werden laut Sega zu gegebener Zeit folgen.

„Sonic Frontiers“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erhältlich.

One more thing! To prepare for the holidays, we’ll be releasing the Holiday Cheer Suit in Sonic Frontiers for free on December 21st! pic.twitter.com/P0mUgYt6Rp

— Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) November 30, 2022