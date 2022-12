Crisis Core Final Fantasy VII Reunion: Das Remaster in der Technikanalyse

„Crisis Core Final Fantasy VII Reunion“ kam in der vergangenen Woche als Remaster des einstigen PSP-Titels auf den Markt. Doch was hat sich seit dem ursprünglichen Launch des Klassikers im Jahr 2007 getan? Dieser Frage nahmen sich die Technikexperten von Digital Foundry an. Das entsprechende Analysevideo könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen.

Animationen nicht immer überzeugend

Dabei ist zunächst zu beachten: Auch wenn es sich bei „Crisis Core Final Fantasy VII Reunion“ nur um ein Remaster handelt, wurde der Titel in der Unreal Engine 4 neu entwickelt, sodass die Action flüssiger in Erscheinung tritt und auch die Spielwelt einen ordentlichen Eindruck hinterlässt.

Laut Digital Foundry wurden allerdings die Animationen des Spiels vom ursprünglichen PSP-Spiel übernommen, was dazu führte, dass sie gelegentlich etwas veraltet aussehen. Und auch wenn einige Texturen aktualisiert wurden, kommen sie aufgrund des kleineren, missionsbasierten Leveldesigns immer wieder zum Einsatz. Die offenen Bereiche und Abschnitte von Midgar wirken deutlich besser.

Während am Leveldesign abseits der optischen Überarbeitungen kaum Änderungen vorgenommen wurden, kam es bei den Dialogen und der Musik zu einer grundlegenden Überarbeitung. Und auch an den Beschwörungen wurde Hand angelegt.

Auf den Konsolen PS5 und Xbox Series X kommt „Crisis Core Final Fantasy VII Reunion“ auf 1800p bis 2160p bei konstanten 60 FPS. Die Xbox Series S bringt es auf 1080p bei einer identischen Framerate. Switch-Spieler müssen sich mit 576p bis 720p bei 30 FPS und im Handheld-Modus mit 432p bis 720p arrangieren.

Weitere Meldungen zu Crisis Core Final Fantasy VII Reunion:

Nachfolgend könnt ihr euch die vollständige Analyse von Digital Foundry anschauen, in der die Versionen für PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch unter die Lupe genommen werden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren