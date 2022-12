The Game Awards 2022: GoWs Christopher Judge mit neuem Reden-Rekord

Nicht nur „God of War: Ragnarök“ konnte bei den Game Awards in diesem Jahr abstauben. Der Schauspieler Christopher Judge konnte bei der Veranstaltung sogar einen neuen Rekord aufstellen.

Die The Game Awards 2022 waren auch in diesem Jahr wieder recht lang. In den rund vier Stunden der Übertragung wurden jede Menge Preise verliehen und kommende Spiele angekündigt. Gleich zu Anfang aber rang der Schauspieler Christopher Judge den Zuschauern einiges an Geduld ab.

Denn der Mime, der in „God of War“ und „God of War: Ragnarök“ Kratos verkörpert, schöpfte bei seiner Dankesrede aus den Vollen. Und hat damit nun einen neuen Weltrekord aufgestellt.

Judge stellt neuen Weltrekord für seine Dankesrede auf

Gleich zu Anfang der Award-Show wurde der Preis für die „Beste Performance“ verliehen. Neben Christopher Judge und Sunny Suljic für „God of War: Ragnarök“ waren auch noch Ashly Burch für ihre Rolle in „Horizon: Forbidden West“, Charlotte McBurney für „A Plague Tale: Requiem“ und Manon Gage für „Immortality“ in dieser Kategorie nominiert.

Der Award ging an diesem Abend jedoch an den passenderweise in Gold gekleideten Christopher Judge. Dieser ließ es sich nicht nehmen, sich umfassend bei allen möglichen Leuten zu bedanken und schweifte immer wieder mit Geschichten von den Arbeiten an „God of War“ ab. Das Publikum schwankte von belustigt zu gelangweilt. Mittlerweile ist aus der Rede sogar so etwas wie ein Gag oder Meme entstanden.

Wie der Twitter-Account der Game Awards nun bekanntgab, hatte Judge mit seiner ellenlangen Rede sogar einen neuen Weltrekord aufgestellt. Die bislang längste Dankesrede wurde von der Schauspielerin Greer Garson bei den Oscars im Jahr 1942 gehalten und dauerte gute 5 Minuten und 30 Sekunden. Diese Zeit konnte Christopher Judge bei den The Game Awards 2022 jedoch locker toppen: seine Rede dauerte 7 Minuten und 59 Sekunden.

Christopher Judge hat die Witzeleien um seine Dankesrede als guten Spaß aufgefasst, wie er selbst sagte. Und auch der Organisator der Game Awards, Geoff Keighley, sei mit der Situation „nichts als freundlich“ umgegangen. Judge, der vielen SciFi-Fans unter anderem als Jaffa Teal’c aus „Stargate SG-1“ bekannt sein dürfte, bedankte sich unlängst für den Rekord und deutete in seinem Tweet lustigerweise eine erneute Dankesrede an.

