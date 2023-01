Hitman – World of Assassination: Teil 3 verschmilzt mit seinen beiden Vorgängern

„Hitman 3“ wird zu „Hitman: World of Assassination“. Hier sind neben dem aktuellen Teil die beiden anderen Ableger der Trilogie enthalten.

Neukunden müssen dafür einen Preis von 70 Euro bezahlen. Bisher sind für die Trilogie 99,99 Euro fällig gewesen. Wer den dritten Teil schon besitzt, erhält die beiden Vorgänger wiederum kostenlos. Die Plattform spielt hierbei keine Rolle.

Ein möglichst einfacher Einstieg

Durch diese Änderung möchte IO Interactive den Einstieg so einfach wie möglich gestalten. Statt mehrerer Angebote gibt es fortan nämlich nur noch zwei Produkte:

„Hitman: World of Assassination“ (70 Euro): H3, H1 GOTY Access Pass und H2 Standard Access Pass. „Hitman – World of Assassination Deluxe Pack“ (Etwa 30 Euro): H3 Deluxe, H3 Seven Deadly Sins Collection und H2 Expansion Access Pass.

Durch den Kauf kommen die Spieler in den Besitz von quasi einem umfangreichen „Hitman“-Spiel. 21 verschiedene Schauplätze lassen sich hier besuchen. Das Deluxe Pack erweitert den Inhalt noch um zwei Orte, zwei Sniper Maps, sechs Deluxe-Escalations, die sieben Todsünden und mehr.

Alle Spieler besitzen dadurch zukünftig denselben Basisinhalt.Zudem kann das dänische Entwicklerstudio die einst geplante Vision verwirklichen.

Bei der Entscheidung hat das Team auch den bald hinzukommenden Freelancer-Modus berücksichtigt. Es ist eine Roguelike-Erfahrung, die am selben Tag wie „Hitman: World of Assassination“ erscheint: Am 26. Januar. Ab diesem Tag ist das zusammengeführte Spiel sowie der neue Modus in allen Stores erhältlich.

Zum Schluss noch ein paar Gedanken seitens der Verantwortlichen: „Wir sind uns absolut sicher, dass sich diese Änderungen sowohl auf bestehende als auch auf neue Spieler sehr positiv auswirken werden. Es wird auch unser Leben viel einfacher machen, daran besteht kein Zweifel.“

