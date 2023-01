Persona 5 Royal: Weiter auf Erfolgskurs – Remaster erreicht den ersten großen Meilenstein

Gegenüber der Famitsu bestätigte das japanische Studio Atlus, dass in diesem Jahr gleich mehrere neue Projekte vorgestellt werden. Ob diese auch 2023 erscheinen sollen, ließen die Verantwortlichen allerdings offen.

Im Zuge des Statements wies Atlus zudem darauf hin, dass sich das ursprünglich im Jahr 2019 für die PlayStation 4 veröffentlichte Rollenspiel „Persona 5 Royal“ weiter auf Erfolgskurs befindet. Weltweit wurden demnach mehr als 3,3 Millionen Einheiten an den Handel ausgeliefert beziehungsweise digital verkauft. Einen nicht zu unterschätzenden Anteil an dem Erfolg hatte die im Herbst 2022 für die aktuellen Konsolen veröffentlichte Neuauflage von „Persona 5 Royal“.

Laut Atlus verkaufte sich das Remaster in den ersten Wochen nach dem Release über eine Million Mal.

Arbeitet Atlus an einem Remake zu Persona 3?

Fans der Reihe, die nach der Neuauflage von „Persona 5 Royal“ auf der Suche nach Nachschub sein sollten, werden in wenigen Wochen versorgt. So bereitet Atlus aktuell den Release der Remaster zu „Persona 4 Golden“ und „Persona 3 Portable“ vor, die bereits am 19. Januar 2023 unter anderem für die PlayStation 4 veröffentlicht werden.

Darüber hinaus erreichte uns in dieser Woche das Gerücht, dass Atlus an einem Remake zu „Persona 3“ arbeitet, das sich hinsichtlich der Grafik und der Quality-of-Life-Verbesserungen an „Persona 5 Royal“ orientieren wird. Dies möchte zumindest der Insider „lolilolailo“ in Erfahrung gebracht haben, der sich in der Vergangenheit mehrfach durch korrekte Vorhersagen zur „Persona“-Reihe hervortat.

Offiziell bestätigt wurde das Remake zu „Persona 3“ bisher allerdings nicht.

