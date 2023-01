Atlus: Die Persona-Macher planen 2023 mehrere Ankündigungen

Wie Atlus im Neujahres-Special der japanischen Famitsu bestätigte, möchte das Unternehmen in diesem Jahr gleich mehrere neue Titel ankündigen beziehungsweise vorstellen. Konkrete Namen oder Details wurden jedoch nicht genannt.

Im Rahmen eines ausführlichen Neujahres-Specials bot die japanische Famitsu ausgewählten Entwicklern und Publishern die Möglichkeit, ihre Grüße an die Spieler und Spielerinnen zu richten.

Auch die Verantwortlichen von Atlus nutzten diese Gelegenheit und wiesen darauf hin, dass das Unternehmen in diesem Jahr mehrere neue Titel ankündigen beziehungsweise vorstellen möchte. Näher ins Detail gingen die „Persona“-Macher bezüglich ihrer Pläne für das Jahr 2023 allerdings nicht. Daher bleibt abzuwarten, welche Ankündigungen geplant sind.

In dem Statement wandte sich Atlus zudem an die Community und bedankte sich für die Unterstützung, die dem Studio bei der Veröffentlichung von Titeln wie „Soul Hackers 2“ oder der Neuauflage von „Persona 5: Royal“ zuteil wurde.

Zwei Persona-Remaster für 2023 bestätigt

Ob die in Aussicht gestellten Ankündigungen für 2023 bedeuten, dass die Spiele auch in diesem Jahr erscheinen werden, wurde nicht verraten. Bereits bekannt ist, dass Atlus derzeit an technisch überarbeiteten Remastered-Fassungen der beiden Rollenspiel-Klassiker „Persona 4 Golden“ beziehungsweise „Persona 3 Portable“ arbeitet.

Das letzte Mal nutzte Atlus die Neujahres-Grüße der Famitsu übrigens im Jahr 2019, als anschließend das ursprüngliche „Persona 5 Royal“ und „Persona 5 Strikers“ angekündigt wurden. Entsprechend groß sind die Erwartungen der Anhängerschaft für das laufende Jahr 2023.

Sollten sich weitere Details zu Atlus‘ Plänen für 2023 ergeben, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

