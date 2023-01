Resident Evil 4 Remake: Trailer, Info-Update und mehr in Kürze?

Vor wenigen Tagen wiesen die Entwickler von Capcom darauf hin, dass sich die Arbeiten am Remake von „Resident Evil 4“ im Endspurt befinden. Somit dürfte dem geplanten Release im März nichts mehr im Wege stehen.

Ergänzend zu diesen Aussagen meldete sich der bekannte Leaker und Insider „Dusk Golem“ alias „AestheticGamer“ auf Twitter zu Wort. Den Informationen des Insiders zufolge fand im vergangenen Monat ein Preview-Event statt, das der Spielepresse die Möglichkeit bot, einen ausführlichen Blick auf das „Resident Evil 4“-Remake zu werfen.

Daher sei laut „Dusk Golem“ davon auszugehen, dass wir im Laufe des Monats mit frischen Eindrücken, Informationen oder einem neuen Trailer zu der Neuauflage versorgt werden. Zumal langsam aber sicher die PR-Maßnahmen zum Release im März anlaufen dürften.

„Ich würde sagen, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass es in diesem Monat einige neue Neuigkeiten zu Resident Evil 4 geben wird. Es gibt definitiv Hinweise, dass wahrscheinlich im Dezember ein Presse-Event zu Resident Evil 4 stattfand. Und normalerweise startet Capcom drei Monate vor der Veröffentlichung einen größeren Marketingschub für Resident Evil-Spiele“, führte der Insider aus. Eine offizielle Bestätigung steht allerdings noch aus.

In dieser Woche erreichte uns ein weiteres interessantes Detail zum Remake von „Resident Evil 4“. Wie aus einer Vorschau der britischen EDGE hervorging, werden mit dem Dorf, dem Schloss und der seinerzeit nicht ganz unumstrittenen Insel alle drei Bereiche des originalen „Resident Evil 4“ auch im Remake mit von der Partie sein.

Des Weiteren wurde in der Vorschau angedeutet, dass die Insel im Vergleich mit dem Original aus dem Jahr 2005 in verschiedenen Bereichen überarbeitet wurde. Nähere Details zu diesem Thema wurden allerdings nicht genannt.

Das Remake zu „Resident Evil 4“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S in Entwicklung. Der Release erfolgt am 24. März 2023.

Btw, I’d say it’s very likely that there will be some new RE:4 news this months. There’s definitely implications there was a press event for RE:4 in December probably, & usually Capcom kicks off a bigger marketing push for Resident Evil games about 3 months to release.

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) January 1, 2023