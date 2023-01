The Last of Us: Erste Staffel der HBO-Serie offenbar ein kostspieliges Unterfangen

The Last of Us:

In diesem Monat startet die HBO-TV-Serie zu Naughty Dogs Kult-Reihe "The Last of Us". Aktuellen Berichten zufolge ließen sich die Verantwortlichen hinter dem Projekt die erste Staffel einiges kosten.

Die HBO-Serie zu "The Last of Us" startet mit großen Ambitionen.

In diesem Monat findet mit „The Last of Us“ eine weitere bekannte Videospielreihe den Weg in die Welt der TV-Serien. Realisiert wird die TV-Serie zu „The Last of Us“ von HBO, Sony Pictures und Naughty Dog.

Kurz vor dem Start der HBO-Serie erreichte uns ein interessantes Gerücht. So geht aus aktuellen Berichten hervor, dass sich die Verantwortlichen hinter der TV-Serie von „The Last of Us“ die erste Staffel einiges kosten ließen. Wie unter Berufung auf Quellen, die mit der Sachlage vertraut sein sollen, berichtet wird, lag das Budget der ersten Staffel bei stattlichen 100 Millionen US-Dollar.

Zahlen, die mittlerweile keine Seltenheit mehr sind. Ganz im Gegenteil: Laut Variety verschlang die erste Staffel der „Herr der Ringe“-Serie von Amazon knapp 465 Millionen US-Dollar.

Erste Folge mit Überlänge

Offiziell bestätigt wurden die Angaben zum Budget der „The Last of Us“-Serie bisher zwar nicht, allerdings machen Meldungen um die hohen Kosten nicht zum ersten Mal die Runde. Beispielsweise berichtete Collider bereits im Sommer 2021, dass die Verantwortlichen von HBO keine Kosten und Mühen scheuen werden. Laut Collider belaufen sich die Kosten pro Episode bei „The Last of Us“ auf knapp zehn Millionen US-Dollar.

Da sich die erste Staffel aus neun Episoden zusammensetzt, von denen es die erste auf eine Überlänge bringt, dürften die spekulierten Kosten in Höhe von 100 Millionen US-Dollar durchaus realistisch anmuten. Die HBO-Serie zu „The Last of Us“ wird sich laut offiziellen Angaben an den Geschehnissen des ersten Videospiels orientieren und das Schicksal der beiden Protagonisten Joel und Ellie in den Mittelpunkt rücken.

Die Premiere der ersten Episode erfolgt am 15. Januar 2023.

