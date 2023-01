The Last of Us Part 3: „Es gibt noch mehr zu erzählen“, meint Druckmann

The Last of Us Part 3:

Dass irgendwann ein dritter "The Last of Us"-Ableger herauskommt, scheint so gut wie sicher. Druckmann selbst glaubt, dass es in der postapokalyptischen Welt noch mehr Geschichten zu erzählen gebe.

Neil Druckmann war bei Hollywood Reporter zu Gast und sprach ausführlich über „The Last of Us“. Dabei ging es nicht nur um die kommende HBO-Serie, sondern auch einen möglichen PlayStation-Ableger.

Versprechen kann der Vizepräsident von Naughty Dog nicht, dass „The Last of Us Part 3“ eines Tages kommt. Allerdings meint er, „es gibt noch mehr zu erzählen.“ Demnach werden wir eines Tages mit Sicherheit einen weiteren Hauptableger sehen.

Ob man mit einer weiteren Fortsetzung den gleichen Fehler wie die Macher von „Game of Thrones“ machen könnte? Davon geht Druckmann nicht aus. Schließlich möchte das Team keine Handlung erzählen, die über die Adaption der Spiele hinausgeht.

„Wir werden nicht in das gleiche Problem wie Game of Thrones geraten, da Teil II nicht mit einem Cliffhanger endet,“ erklärt der langjährige Entwickler und Autor.

Nicht der erste Hinweis

Es ist nicht der erste Hinweis auf einen dritten „The Last of Us“-Teil. Ein erster Story-Entwurf steht nämlich schon seit fast zwei Jahren fest. Damals erklärte Druckmann jedoch, dieser werde noch nicht umgesetzt. Er hoffte schon zu diesem Zeitpunkt auf eine spätere Verwirklichung der geschriebenen Geschichte.

Ein paar Wochen später meldete sich Druckmann erneut zu Wort: Das gesamte Team betreibe intensiv Brainstorming, um die Zukunft der Reihe festzulegen. Lev aus dem zweiten Part habe dabei eine Rolle gespielt.

Erst Mitte Dezember brachte ein Insider namens ViewerAnon Teil drei ins Gespräch. Zuerst plane Naughty Dog die Veröffentlichung des Multiplayer-Projekts, ehe zu einem späteren Zeitpunkt „The Last of Us Part 3“ komme. Zum erstgenannten Projekt wurde übrigens gestern ein neues Artwork veröffentlicht.

