SkyBox Labs: NetEase übernimmt das nächste westliche Studio

Wie der chinesische Publisher NetEase bekannt gab, wurde in dieser Woche das nächste westliche Entwicklerstudio übernommen. Die Rede ist von SkyBox Labs, das in der Vergangenheit Titel wie die "Grandia II Anniversary Edition" entwickelte.

SkyBox Labs wirkte in der Vergangenheit an der "Halo"-Reihe mit.

Neben Tencent handelt es sich bei NetEase um den zweiten großen Publisher aus China, der versucht, mit Übernahmen auf dem westlichen Markt für PC- und Konsolenspiele Fuß zu fassen.

Der bislang größte Coup gelang NetEase sicherlich mit der Übernahme der „Heavy Rain“- und „Detroit: Become Human“-Macher von Quantic Dream, die im vergangenen August offiziell verkündet wurde. Wie das chinesische Unternehmen bekannt gab, wurde in dieser Woche der nächste Studiokauf abgeschlossen. Ab sofort agieren demnach auch die kanadischen Entwickler von SkyBox Labs unter dem Banner von NetEase.

SkyBox Labs wurde im Jahr 2011 in Burnaby, British Columbia gegründet und arbeitete in den vergangenen Jahren sowohl an eigenen Titeln als auch diversen Auftragsarbeiten.

Studio soll seine kreative Unabhängigkeit behalten

Zu den eigenen Titeln, die SkyBox Labs entwickelte, gehören „Military Masters“, die „Grandia II Anniversary Edition“ oder „Protocol Zero“. Darüber hinaus waren die Kanadier als Support-Studio in die Entwicklung von Titeln wie der „Age of Empires“-Reihe oder des Shooters „Halo 5: Guardians“ involviert. Hier war SkyBox Labs für den beliebten Forge-Modus verantwortlich.

Laut NetEase wird SkyBox Labs seine kreative Unabhängigkeit behalten und zukünftig von den drei Gründern Shyang Kong, Derek MacNeil und Steven Silvester geleitet. „Wir freuen uns sehr, SkyBox Labs in der NetEase Games-Familie willkommen zu heißen, und setzen uns dafür ein, eine Umgebung zu schaffen, die es ihnen ermöglicht, erfolgreich zu sein und als Spielestudio unabhängig zu arbeiten“, kommentierte Simon Zhu, President of Global Investment and Partnerships bei NetEase Games, die Übernahme von SkyBox Labs.

Und weiter: „Wir waren beeindruckt von ihrer umfangreichen Erfahrung in der Spieleentwicklung und sind große Bewunderer ihrer früheren Arbeit an einigen der weltweit führenden Franchises. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den Mitbegründern von SkyBox Labs und die Bereitstellung der erforderlichen Ressourcen, um ihnen dabei zu helfen, ihre Präsenz in Kanada auszubauen, während sie weiterhin Top-Entwickler auf der ganzen Welt bei der Entwicklung unvergesslicher Spielerlebnisse für Spieler unterstützen.“

Quelle: NetEase

