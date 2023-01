Dungeons & Dragons: Paramount+ arbeitet an einer Serienadaption

Neben dem kommenden Kinofilm befindet sich auch eine TV-Adaption zum klassischen Rollenspiel "Dungeons & Dragons" in Produktion. Diesbezüglich sind frische Berichte aufgetaucht.

Die klassische Rollenspiel-Marke „Dungeons & Dragons“ kommt bekanntermaßen im kommenden März einmal mehr in die Kinos, wobei mit Chris Pine und Michelle Rodriguez auch einige bekannte Namen auf der Leinwand zu sehen sein werden. Allerdings wird dies nicht die einzige Adaption bleiben.

Es bestand reges Interesse

Ein neuer Bericht von Deadline lässt darauf schließen, dass auch eine Fernsehserie zu „Dungeons & Dragons“ in der Mache ist. Die Umsetzung wurde von Paramount+ geordert, wobei Rawson Marshall Thurber, der Regisseur von „Wir sind die Millers“, „Central Intelligence“, „Skyscraper“ und „Red Notice“, das Skript für die Pilotfolge geschrieben haben soll. Deswegen wird er auch bei der ersten Episode Regie führen. Insgesamt sind acht Episoden geplant.

Im Weiteren wurde mitgeteilt, dass die TV-Serie Ende 2022 zum Kauf angeboten wurde und mehrere potentielle Käufer ihr Interesse bekundeten. Den Zuschlag erhielt letztendlich Paramount+, wobei die anderen Interessenten nicht bekannt sind.

Der erwähnte Zeitraum lässt jedoch darauf schließen, dass sich die Produktion noch in den Kinderschuhen befindet. Dementsprechend ist weder bekannt, wann „Dungeons & Dragons“ erscheinen soll, noch welche Schauspieler an Bord sein werden. Sobald entsprechende Details mitgeteilt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

Es ist doch ein weiterer Beweis dafür, dass sich Videospieladaptionen aktuell einer großen Beliebtheit erfreuen. Nachdem „Resident Evil“ und „Halo“ bereits Serienumsetzungen erhielten, startet in der kommenden Woche mit „The Last of Us“ auch eine weitere HBO-Serie.

