Europa: Die 20 meistverkauften Spiele 2022 – FIFA und Call of Duty dominieren

Welche Spiele in Europa letztes Jahr am meisten Abnehmer gefunden haben, verrät die Top 20 von GamesIndustry.

Von den Sony-Produktionen war "God of War Ragnarök" am erfolgreichsten.

Egal ob in digitaler oder physischer Hinsicht: Kein Spiel auf unserem Kontinent kam im Jahr 2022 an die Verkäufe von „FIFA 23“ heran. Auch der Vorgänger war sehr erfolgreich. Weitere Verkaufshits waren „Call of Duty: Modern Warfare 2“, „Elden Ring“ und das ewige „Grand Theft Auto V“.

Bis auf „The Last of Us Part I“ waren auch Sonys veröffentlichte First-Party-Spiele sehr erfolgreich: „God of War Ragnarök“ sehen wir auf Platz sieben, „Horizon Forbidden West“ auf Platz neun und „Gran Turismo 7“ auf Platz zehn. Damit sind drei PlayStation-Exclusives unter den ersten zehn Plätzen vertreten.

Die Top 20 (Digital- und Disk-Verkäufe)

FIFA 23 Call of Duty: Modern Warfare 2 Elden Ring Grand Theft Auto V FIFA 22 Pokémon-Legenden: Arceus God of War Ragnarök LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga Horizon Forbidden West Gran Turismo 7 Mario Kart 8 Deluxe Red Dead Redemption 2 Nintendo Switch Sports Pokémon Purpur F1 22 Pokémon Karmesin Minecraft (Switch) Assassin’s Creed Valhalla Kirby and the Forgotten Land Mario Party Superstars

Anmerkung: Für die Switch-Titel waren keine digitalen Daten vorhanden. Das Gleiche gilt für „Assassin’s Creed Valhalla“.

82,5 Millionen Spiele wurden auf digitalem Wege verkauft. Die restlichen 76,6 Millionen Games sind auf den Einzelhandel zurückzuführen. Allerdings sind die europäischen Videospielverkäufe im Vergleich mit dem Vorjahr um 7,1 Prozent gesunken.

Großbritannien ist von allen Ländern in Europa der größte Gaming-Markt. Besonders die oben erwähnten Topseller wie „FIFA“ und „Call of Duty“ verkauften sich hier stark. Dahinter folgt Deutschland, wo Nintendo-Spiele allerdings gefragter als auf der Insel waren.

Jetzt noch die Konsolen: Mit großem Abstand war die Nintendo Switch die erfolgreichste Spielestation. Auf Platz zwei befindet sich Sonys PS5, danach kommt die Xbox Series X/S. Ironischerweise haben die Switch und die PS5 einen Verkaufsrückgang (15 und 35 Prozent) zu verzeichnen, während die Xbox einen Anstieg vorweisen kann. Die beiden Microsoft-Konsolen verkauften sich um 4,4 Prozent besser als 2021.

Quelle: GamesIndustry

