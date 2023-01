One Piece Odyssey: Testwertungen und Current-Gen-Konsolen im Vergleich

One Piece Odyssey:

"One Piece Odyssey" kann größtenteils überzeugen.

Anscheinend ist ILCA und Bandai Namco mit „One Piece Odyssey“ ein solides Anime-Abenteuer gelungen. Die bisher 24 eingereichten Testwertungen führten nämlich zu einem Metascore von 75 Punkten. 17 Berichte davon fallen positiv, sechs neutral und nur einer negativ aus.

Was genau gefällt den Testern am rundenbasierten Rollenspiel? Ein paar nachfolgende Zusammenfassungen verraten es euch.

TrueGaming (80 Punkte): „One Piece Odyssey ist ein hervorragender Einstieg in die Welt eines Anime-Rollenspiels. Das Gameplay macht Spaß, mit tollen Inhalten und einem neuen Abenteuer mit den Strohhutpiraten.“

Hobby Consolas (75 Punkte): „Wenn du die Tausenden von Episoden des Anime gesehen hast, ist One Piece Odyssey – wahrscheinlich – das Spiel deiner Träume. Wenn du aber nicht weißt, was eine Teufelsfrucht ist, und du auf der Suche nach einem guten RPG bist, in das du dich verbeißen kannst, solltest du weiter suchen.“

PSX Brasil (75 Punkte): „One Piece Odyssey bietet einige der ikonischsten Momente der Franchise, ohne an hirnlose Nostalgie zu appellieren und die Handlung voranzutreiben. Mit soliden und traditionellen Kampf- und Erkundungssystemen mangelt es unnötigerweise an der Erzählung und dem begrenzten Leveldesign, aber die Bilanz ist immer noch sehr positiv, vor allem, wenn Sie ein Fan der Strohhutpiraten sind.“

Alle Wertungen in der Übersicht

Hier seht ihr alle verfügbaren Testwertungen aufgelistet:

Positiv:

PlaySense – 85

The Enemy – 80

GameSpew – 80

Everyeye.it – 80

Multiplayer.it – 80

Checkpoint Gaming – 80

TrueGaming – 80

Twinfinite – 80

TheSixthAxis – 80

GamersRD – 80

Push Square – 80

Digitally Downloaded – 80

Noisy Pixel – 80

Areajugones – 78

SpazioGames – 78

Hobby Consolas – 75

PSX Brasil – 75

Neutral:

Wccftech – 71

Jeuxvideo – 71

Screen Rant – 70

GAMINGbible – 70

God is a Geek – 65

Vandal – 60

Negativ:

CGMagazine – 40

Anschließend könnt ihr euch noch ein weiteres Vergleichsvideo ansehen. Einen grafischen Vergleich der PlayStation-Konsolen gab es bereits, jetzt sind speziell die PS5 und Xbox Series X/S dran.

Dabei kam heraus: Die Sony-Konsole hat die schöneren Schatten und etwas geringeres Pop-In. Letzteres führt dazu, dass Objekte oder Texturen plötzlich in die Ansicht springen. Zudem sind die Ladezeiten geringfügig schneller.

Auf beiden Konsolen soll es im Qualitätsmodus einige Ruckler geben. In den Kommentaren des letzten Grafikvergleichs meinten ein paar von euch jedoch, dass ihnen diesbezüglich nichts aufgefallen ist. Jedenfalls ist gerade der Performance-Modus mit einer Auflösung von 1080p nicht zufriedenstellend.

