Wanted Dead: Neuer Gameplay-Trailer stellt euch das blutige Kampfsystem vor

Heute zeigt sich der in wenigen Wochen erscheinende Action-Titel "Wanted: Dead" in einem neuen Gameplay-Trailer. In diesem wird etwas näher auf die Eigenheiten des Kampfsystems eingegangen.

Nach einer weiteren Verschiebung wird der vom japanischen Entwicklerstudio Soleil entwickelte Action-Titel „Wanted: Dead“ im kommenden Monat für die Konsolen und den PC veröffentlicht.

Kurz vor dem Release stellte das Studio in Zusammenarbeit mit den Kollegen von IGN einen neuen Gameplay-Trailer zu „Wanted: Dead“ bereit, in dem etwas näher auf das Kampfsystem und dessen Eigenheiten eingegangen wird. Wie es heißt, orientierten sich die Entwickler bei den Arbeiten am Kampfsystem bewusst an japanischen Action-Klassikern wie „Ninja Gaiden“.

Oder anders ausgedrückt: Es warten knackige Kämpfe auf euch, in denen es vor allem auf schnelle Reaktionen ankommt.

Auch Neulinge sollen auf ihre Kosten kommen

Somit richtet sich „Wanted: Dead“ an Spieler und Spielerinnen, die auf der Suche nach einem anspruchsvollen Action-Titel und einer spielerischen Herausforderung sind. Doch auch Neulinge oder Gelegenheitsspieler werden laut Soleil auf ihre Kosten kommen. So können laut Entwicklerangaben diverse Hilfen aktiviert oder auf einen niedrigen Grad gesetzt werden, in dem die Schwierigkeit spürbar sinkt.

In „Wanted: Dead“ übernehmt ihr die Kontrolle über die Protagonistin Lt. Hannah Stone, die die Zombie-Squad genannte Spezialeinheit anführt und sich dem Kampf gegen das organisierte Verbrechen verschrieben hat. Im Kampf greift ihr dabei auf eine Mischung aus dem Fernkampf und wuchtigen Nahkampfattacken zurück.

Weitere Meldungen zu Wanted Dead:

„Wanted: Dead“ wird am 14. Februar 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S veröffentlicht.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Wanted: Dead.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren