UK-Charts: FIFA 23 kickt God of War Ragnarök vom Thron

Die britischen Spiele-Charts gelten zwar nur für den dortigen Markt. Allerdings lassen sie erahnen, welche Spiele auch in Deutschland in der vergangenen Woche hoch im Kurs standen.

Zunächst einmal musste das neuste Kratos-Abenteuer „God of War Ragnarök“ den Spitzenplatz räumen und sich in der vergangenen Woche mit dem zweiten Platz begnügen. Den ersten Rang übernahm der Dauerseller „FIFA 23“. Es bleibt abzuwarten, ob der neue Name der Fußballreihe an der Dauerpräsenz in den Charts etwas zu ändern vermag.

Den GfK-Daten zufolge sanken die „FIFA“-Verkäufe im Vergleich zur Vorwoche zwar um 20 Prozent. Gleichzeitig gingen die Verkäufe von „God of War Ragnarök“ allerdings um 38 Prozent zurück.

Modern Warfare 2 auf Platz 3

„Call of Duty: Modern Warfare 2“ schnappte sich mit einem Verkaufsrückgang von 15 Prozent den dritten Platz, während „Mario Kart 8: Deluxe“ den vierten Platz verteidigen konnte. Der Verkaufsrückgang lag beim Nintendo-Spiel verglichen mit der Vorwoche bei 22 Prozent.

Letztendlich gingen die Verkäufe in allen Bereichen zurück, wobei die Verkäufe von Box-Spielen im Vergleich zur Vorwoche um 23 Prozent nachgaben. Und auch „One Piece Odyssey“, die erste Neuerscheinung des Jahres, landete in der Debütwoche nur auf Platz 14.

Die UK-Charts der Vorwoche in der Übersicht:

(2) FIFA 23 (1) God of War Ragnarok (3) Call of Duty: Modern Warfare 2 (4) Mario Kart 8: Deluxe (6) Nintendo Switch Sports (5) Pokémon Violet (9) Minecraft (Switch) (8) Animal Crossing: New Horizons (7) Pokémon Scarlet (11) Grand Theft Auto 5

Auch Angaben zu den britischen Jahres-Charts wurden kürzlich herausgegeben. „FIFA 23“ konnte sich 2022 vor „Call of Duty: Modern Warfare 2“ und „Pokémon-Legenden: Arceus“ durchsetzen. Die Switch landete in der Hardware-Rangliste kurz vor der PS5.

