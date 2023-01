PlayStation: Ausblick auf das Gaming-Jahr 2023

Mit „Forspoken“ fängt es an, mit „Marvel’s Spider-Man 2“ könnte es aufhören: Dieses Gaming-Jahr hat einige potenzielle PlayStation-Hits zu bieten, die euch Sony in einem Vorschauvideo präsentiert.

Spider-Man 2, Final Fantasy XVI und vieles mehr

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

In dieser Reihenfolge werden folgende Spiele erscheinen:

Forspoken – 24. Januar für PS5 und PC. Dead Space Remake – 27. Januar für PS5, Xbox Series und PC. Season: A letter to the future – 31. Januar für PlayStation und PC. Hogwarts Legacy – 10. Februar für PlayStation, Xbox und PC. Wild Hearts – 17. Februar für PS5, Xbox Series und PC. Horizon: Call of the Mountain – 22. Februar für PSVR2. Destiny 2: Lightfall – 28. Februar für PlayStation, Xbox und PC. Star Wars Jedi: Survivor – 17. März für PS5, Xbox Series und PC. Resident Evil 4 Remake – 24. März für PS5, PS4, Xbox Series und PC. Horizon Forbidden West: Burning Shores – 19. April für PS5. Suicide Squad: Kill the Justice League – 26. Mai für PS5, Xbox Series und PC. Street Fighter 6 – 2. Juni für PS5, PS4, Xbox Series und PC. Final Fantasy XVI – 22. Juni für PS5.

Die restlichen Titel haben noch kein genaues Veröffentlichungsdatum:

Marvel’s Spider-Man 2

Assassin’s Creed Mirage

Stellar Blade

Alone in the Dark

Firewall Ultra

Pacific Drive

The Lords of the Fallen

Eternights

Tchia

Synduality

Related Posts

Ihr seht also selbst, dass PlayStation-Spieler sich in diesem Jahr auf zahlreiche Spieleperlen freuen dürfen. Sowohl auf Blockbuster-Titel vom AAA-Format als auch auf experimentielle Indie-Games. Auf was davon freut ihr euch ganz besonders? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Weitere Meldungen zu Playstation.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren