UK-Charts: Knapp vor der PS5 – Switch die meistverkaufte Konsole des Jahres 2022

Kurz nach dem Start in das neue Jahr blickte Christopher Dring, der Leiter von GamesIndustry.biz, via Twitter noch einmal auf das britische Videospieljahr 2022 zurück.

Wie Dring ausführte, setzte Nintendos Switch ihren Siegeszug auch auf der Insel fort und sicherte sich in Großbritannien im vergangenen Jahr den Titel der meistverkauften Konsole des Jahres. Allerdings nur knapp vor der PlayStation 5 und der Xbox Series X/S, da laut Dring alle aktuellen Konsolen im Jahr 2022 eng zusammen lagen.

Konkrete Zahlen nannte Dring zwar nicht, wies allerdings darauf hin, dass weitere Statistiken zum britischen Verkaufsjahr 2022 in Kürze folgen werden.

Der Preis für das meisterverkaufte Spiel im britischen Einzelhandel ging im vergangenen Jahr wenig überraschend an die Fußball-Simulation „FIFA 23“ aus dem Hause Electronic Arts. Auf den weiteren Plätzen folgen der von Infinity Ward entwickelte First-Person-Shooter „Call of Duty: Modern Warfare 2“ und das Switch-exklusive Rollenspiel „Pokémon Legends: Arceus“.

Anbei die kompletten Top 10 in der Übersicht.

