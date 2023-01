Microsoft: Der US-Riese plant offenbar mehr als 10.000 Entlassungen

Bereits im Oktober des vergangenen Jahres kam es zu Entlassungen bei Microsoft, in deren Rahmen rund 1.000 Stellen gestrichen wurden – darunter in der Xbox-Sparte.

Wie aktuelle Berichte andeuten, war dies jedoch nur der erste Schritt zu einer spürbaren Reduzierung der Belegschaft. So berichtet Sky News unter Berufung auf mit der Sachlage vertraute Quellen, dass Microsoft seine rund 220.000 Angestellte starke Belegschaft um fünf Prozent verkleinern möchte. Sollten die Angaben von Sky News den Tatsachen entsprechen, würden umgerechnet also rund 11.000 Angestellte ihren Job verlieren.

Eine Zahl, die von weiteren Magazinen wie The Verge genannt wurde. Auch Bloomberg berichtet von den Entlassungen und gibt an, dass diese vor allem die Ingenieurabteilungen von Microsoft betreffen.

Offizielle Bestätigung am heutigen Mittwoch?

Weiter führte Bloomberg aus, dass die Entlassungen bereits im Laufe des heutigen Tages bekannt gegeben werden sollen. Andere Quellen wiederum behaupten lediglich, dass die Bestätigung der Reduzierung der Belegschaft in den kommenden Tagen und spätestens bis zur Bekanntgabe der aktuellen Geschäftszahlen am 24. Januar 2023 erfolgt.

Die Entlassungen würden die Angestellten somit kurz nach der Ankündigung treffen, dass Microsoft fest bezahlte Urlaubstage zugunsten von unbegrenzten Urlaubstagen abschaffen möchte. Auch wenn dieses System zunächst arbeitnehmerfreundlicher klingen mag, warfen Kritiker dem Redmonder Unternehmen den Versuch vor, einfach nur die Bezahlung von nicht genutzten Urlaubstagen vermeiden zu wollen.

Angesichts der aktuellen Meldungen um die nächste Entlassungswelle sehen sich die Kritiker in ihrer Ansicht bestätigt und sprechen von einer simplen Maßnahme der Kostenreduzierung, die in Zeiten, in denen die 69 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme von Activision Blizzard geplant ist, eigentlich nur schwer zu vermitteln sei.

Weitere Meldungen zum Thema:

Eine offizielle Stellungnahme seitens Microsoft beziehungsweise eine Bestätigung der neuen Entlassungswelle steht noch aus. Sollten sich die Angaben von Bloomberg bewahrheiten, dürfte eine entsprechende Mitteilung aber schon in den nächsten Stunden folgen.

Quelle: Sky News

Weitere Meldungen zu Microsoft.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren