Like a Dragon Ishin: Kampfsystem, Minispiele und weitere Elemente im neuen Gameplay-Video

Nach mehreren Jahren entschieden sich Sega und die verantwortlichen Entwickler der Ryu Ga Gotoku Studios endlich dazu, dem Samurai-Spin-off „Like a Dragon: Ishin“ den Weg in den Westen zu ebnen.

Basierend auf Epic Games‘ Unreal Engine 4 wurde „Like a Dragon: Ishin“ für den Re-Release auf den aktuellen Plattformen technisch generalüberholt und bekam unter anderem neue Charaktere spendiert. Freuen dürfen wir uns hier auf verschiedene alte Bekannte der „Yakuza“-Reihe. Wenige Wochen vor dem offiziellen Release des Spin-offs erreichte uns ein neues und recht 20 Minuten langes Gameplay-Video.

Zu sehen sind verschiedene Elemente von „Like a Dragon: Ishin“ – darunter das Kampfsystem, ausgewählte Minispiele oder die optionalen Nebenmissionen.

Ein Abstecher in das alte Japan

Die Geschichte von „Like a Dragon: Ishin“ setzt im Jahr 1860 ein und versetzt euch in das damalige Kyoto. In der Rolle von Sakamoto Ryoma alias Kazuma Kiryu reist ihr nach Kyoto, um den Namen des Protagonisten reinzuwaschen und den Mörder seines Vaters aufzuspüren. Auch wenn ein Wiedersehen mit verschiedenen bekannten Charakteren der „Yakuza“-Reihe wartet, bietet „Ishin“ eine in sich geschlossene Handlung und richtet sich damit auch an komplette Neulinge.

„Erlebe hautnahe Kämpfe, die Feuerwaffen und Schwerter aus der Feudalzeit kombinieren, während die Spieler zwischen vier verschiedenen Kampfstilen wechseln: Schwertkämpfer, Schütze, wilder Tänzer und Schläger. Eine große Auswahl an verschiedenen Waffen markiert den historischen Übergang zwischen klassischem Schwertkampf und moderner bewaffneter Kriegsführung, während die Spieler ihre Fähigkeiten trainieren und verbessern, um noch mächtigere Fähigkeiten freizuschalten“, so die offizielle Beschreibung weiter.

„Like a Dragon: Ishin“ wird am 21. Februar 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

