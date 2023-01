Sonic Frontiers: Boost-Mechanik könnte im Nachfolger gestrichen werden

Via Twitter sprach Morio Kishimoto, der Game-Designer hinter "Sonic Frontiers", ein wenig über einen möglichen Nachfolger zum Open-World-Plattformer. Wie Kishimoto ausführte, könnte bei diesem unter anderem die Boost-Mechanik gestrichen werden.

Im vergangenen Jahr kehrte die beliebte „Sonic“-Reihe in Form vom „Sonic Frontiers“ auf die Konsolen und den PC zurück. Trotz kleinerer Mängel entwickelte sich der Open-World-Plattformer zu einem kommerziellen Erfolg und verkaufte sich in ein paar Wochen mehr als 2,5 Millionen Mal.

Verständlich also, dass sich die Entwickler von Sonic Team intern bereits Gedanken zu einem möglichen Nachfolger machen. Via Twitter meldete sich mit Morio Kishimoto nun niemand geringeres als der verantwortliche Game-Director hinter „Sonic Frontiers“ zu Wort und ging auf mögliche Neuerungen beziehungsweise Anpassungen für ein Sequel ein.

Wie Kishimoto ausführte, denkt er unter anderem darüber nach, die Boost-Funktion zu streichen, da er sich hinsichtlich des Level-Designs gerne an „Sonic Adventure“ orientieren würde, mit dem die Franchise im Jahr 1998 spielerisch in eine ganz neue Richtung gelenkt wurde.

Ihr würdet mehr Kontrolle über das Spielgeschehen erhalten

Dies soll natürlich nicht bedeuten, dass die ikonischen High-Speed-Abschnitte der „Sonic“-Reihe komplett außen vor bleiben würden. Stattdessen könnte euch das Streichen der Boost-Funktion wieder mehr Kontrolle über das Spielgeschehen einräumen und von euch beim Spielen mehr Aufmerksamkeit erfordern, da Sonic nur noch durch den erfolgreichen Einsatz von Boost-Pfeilen oder ähnlichen Objekten Geschwindigkeit aufnehmen kann.

In „Sonic Adventures“ wurde der Verzicht auf eine klassische Boost-Mechanik, die auf Knopfdruck ausgeführt werden kann, von den Spielern und Spielerinnen sehr positiv aufgenommen. Da die Entwickler von Sonic Team kurz nach dem Release von „Sonic Frontiers“ darauf hinwiesen, dass der Titel als Vorlage für zukünftige „Sonic“-Abenteuer fungieren wird, können wir allerdings fest davon ausgehen, dass erneut eine offene Welt auf ihre Erkundung wartet.

Hier wird es interessant zu sehen sein, wie ein möglicher Verzicht auf die Boost-Mechanik von „Sonic Frontiers“ in das Spielgeschehen und das Level-Design eingebunden werden könnte. Vor der offiziellen Ankündigung eines Nachfolgers stehen aber erst einmal die verschiedenen Download-Pakete an, mit denen Besitzer des Spiels in den nächsten Monaten kostenlos versorgt werden.

„Sonic Frontiers“ ist für den PC, die PlayStation 4,die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erhältlich.

