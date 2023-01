PlayStation VR2: Omdia-Analyst erwartet einen schwächeren Start als beim Vorgänger

Geht es nach dem Omdia-Analysten George Jijiashvili, dann wird PlayStation VR2 hinsichtlich der Verkaufszahlen etwas schwächer starten als der Vorgänger. Zudem sei es an Sony Interactive Entertainment, mit hochwertiger First-Party-Software für den kommerziellen Erfolg des neuen VR-Headsets zu sorgen.

Im kommenden Monat erscheint PlayStation VR2 für die PlayStation 5 und soll die Virtual-Reality-Erfahrungen auf den Konsolen auf das nächste Level heben.

Als Knackpunkt könnte sich der stattliche Preis des neuen VR-Headsets erweisen, der in der Stand-Alone-Version bei knapp 600 Euro liegt, während das Bundle, bestehend aus PlayStation VR2 und „Horizon: Call of the Mountain“, für etwa 650 Euro angeboten wird.

Auch wenn bereits diverse namhafte Third-Party-Titel wie beispielsweise „Resident Evil: Village“ oder „Rez Infinite“ als Launch-Titel bestätigt wurden, liegt es laut dem auf den VR- und AR-Markt spezialisierten Omdia-Analysten George Jijiashvili an Sony Interactive Entertainment, mit den hauseigenen Produktionen einen Kaufanreiz zu schaffen.

Dies sei zumindest zum Launch noch nicht gegeben, wie der Analyst ausführte.

Analyst nennt Verkaufserwartung

Neben dem eingangs erwähnten „Horizon: Call of the Mountain“ wird Sony Interactive Entertainment den Verkaufsstart von PlayStation VR2 im Februar 2023 mit einer VR-Version des im vergangenen Jahr veröffentlichten Rennspiels „Gran Turismo 7“ begleiten. Zu wenig, um laut Jijiashvili einen erfolgreichen Launch zu garantieren. Daher geht der Omdia-Analyst laut eigenen Angaben auch davon aus, dass PlayStation VR2 einen etwas schwächeren Start hinlegen wird als noch das originale PlayStation VR aus dem Jahr 2016.

Während PlayStation VR im ersten Jahr nach der offiziellen Markteinführung 1,9 Millionen Abnehmer fand, rechnet Jijiashvili bei PlayStation VR2 im gleichen Zeitraum mit 1,6 Millionen abgesetzten Einheiten. Profitieren könnte das neue VR-Headset laut dem Analysten von der Tatsache, dass die PlayStation 5 dank der überwundenen Lieferengpässe endlich flächendeckend erhältlich ist.

Sollte es Sony Interactive Entertainment gelingen, für einen regelmäßigen Nachschub an hochwertiger Software zu sorgen, dann könnte die Nutzerbasis von PlayStation VR2 bis zum Jahr 2027 auf rund zehn Millionen Spieler beziehungsweise Spielerinnen anwachsen, so der Analyst abschließend.

PlayStation VR2 erscheint am 22. Februar 2023. Weitere Details zum neuen Virtual-Reality-Headset und den ersten Spielen findet ihr wie gehabt in unserer Themen-Übersicht.

