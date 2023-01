PlayStation VR2: Oculus-Gründer ist vom PS5-Headset „überwältigt“

Der Launch von PlayStation VR2 steht bevor. Nur noch bis zum 22. Februar 2023 müssen sich Besitzer einer PS5, die mindestens 600 Euro in die neue Hardware investieren, gedulden. Nach der Veröffentlichung des Virtual Reality-Systems sind Käufer unter anderem in der Lage, „Gran Turismo 7“ noch intensiver zu erleben.

Auch andere Spiele konnten frühe Tester beeindrucken, darunter „Horizon Call of the Mountain“, das explizit für PSVR2 entwickelt wurde und zu den Launchtiteln der Hightech-Brille gehört.

Einer der Branchenvertreter, der sich bereits mit PlayStation VR2 beschäftigen konnten, ist Palmer Luckey, der Gründer von Oculus. In einem Twitter-Statement verriet er, dass er „überwältigt“ war, nachdem er PSVR 2 ausprobieren konnte.

„Ich war überwältigt, als ich kürzlich PSVR 2 ausprobiert habe! Die erste PSVR war wohl der größte Erfolg der Generation, Diese Version wird noch besser werden“, so Luckey.

Sonys Shuhei Yoshida reagierte wie folgt auf den Tweet:

4K, HDR und Sense-Controller

Technisch betrachtet kann sich PlayStation VR2 durchaus sehen lassen. Zu den nackten Features gehören eine höhere Auflösung mit 2.000 x 2.040 Pixeln, die von zwei OLED-Displays mit HDR-Fähigkeiten bereitgestellt wird, eine intelligente Blickerfassung, die in der Spielwelt Interaktionen zulässt und auch das Rendering zielgerichtet optimiert, sowie ein Sichtfeld von 110 Grad, das mit Fresnel-Linsen erreicht wird.

Zu den besonderen Features von PlayStation VR2 gehören ebenfalls die neuartigen Sense-Controller mit Berührungserkennung, sodass das Greifen von Gegenständen in den virtuellen Welten glaubwürdiger wirkt. Auch auf das haptische Feedback, das bereits ein zentraler Bestandteil der DualSense-Controller ist, müssen Nutzer von PSVR2 nicht verzichten.

Sony bringt PSVR 2 am 22. Februar 2023 zusammen mit einer Reihe zugkräftiger Titel bzw. Updates auf den Markt. Dazu gehören wie schon erwähnt „Horizon Call of the Mountain“ und „Gran Turismo 7“, aber auch Spiele wie „Resident Evil Village“, „Cities VR“, „Moss Book I“, „Moss Book II“, „The Dark Pictures: Switchback VR“ und viele weitere Games, die in den vergangenen Wochen und Monaten vorgestellt wurden.

