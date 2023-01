PlayStation VR2: Gameplay-Eindrücke und technische Details von der CES 2023

PlayStation VR2 gehörte zu den Gaming-Themen der CES 2023. Besucher vor Ort konnten die im Februar erscheinende Hardware ausprobieren und in Erfahrung bringen, welchen Sprung das Virtual Reality-Headset verglichen mit der ersten Generation nehmen konnte.

Für alle Daheimgebliebenen wurden im Internet und vor allem auf Youtube Hands-On-Videos veröffentlicht, die Eindrücke vom Headset und von den ersten Spielen liefern. Eines dieser Videos entstammt dem Youtube-Kanal „Cas and Chary VR“ und beleuchtet verschiedene Features von PlayStation VR2.

In den ersten Minuten des unten eingebetteten Videos werden noch einmal die wichtigsten Eckdaten der beiden Generationen gegenübergestellt, darunter die Auflösung. Waren es bei PSVR aus dem Jahr 2016 noch 960 x 1080 Pixel, sind es beim Nachfolger PlayStation VR2 schon 2000 x 2040 Pixel. Auch beim Sichtfeld kam es zu einer Verbesserung, was den Taucherbrilleneffekt vermindert.

Im weiteren Verlauf des Hands-On-Videos werden der Tragekomfort, die verglichen mit dem ersten Modell einfache Verbindung mit nur einem Kabel und die technischen Features beschrieben und gezeigt.

Eyetracking und Foveated Rendering

Einen Teil des Clips nimmt das Eyetracking ein, das zwei Vorteile bietet: Einerseits können Nutzer von PlayStation VR2 mit der Spielwelt interagieren, indem sie beispielsweise auf bestimmte Elemente blicken. Als Demonstration wird im Video ein Waffenrad gezeigt, aus dem Spieler abhängig von der Blickrichtung eine Waffe auswählen können.

Außerdem bietet das Eyetracking zusammen mit Foveated Rendering die Möglichkeit, nur die Bereiche in einer hohen Qualität zu rendern, auf die der Spieler blickt. Damit können die Ressourcen effizienter eingesetzt werden.

Positiv hervorgehoben wird auch das Inside-Out-Tracking von PlayStation VR2. Damit können sich Spieler ohne externe Kameras frei im Raum bewegen. Neben der Raumgröße und Möblierung stellt nur noch die Kabellänge eine Begrenzung dar. Weitere Erklärungen und Eindrücke liefert das folgende Video:

Veröffentlicht wird PlayStation VR2 am 22. Februar 2023. Vorbestellungen sind weiterhin über PlayStation Direct möglich. Allerdings müssen Spieler tief in die Tasche greifen. Das Standardpaket schlägt mit 599,99 Euro zu Buche. Im Bundle mit „Horizon Call of the Mountain“ sind es bereits 649,99 Euro. Mit der VR-Unterstützung von „Gran Tursimo 7“ wurde kürzlich allerdings ein weiterer Kaufanreiz angekündigt.

