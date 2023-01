Zombieland Headshot Fever Reloaded: Als Launch-Titel für PlayStation VR2 bestätigt

Wie die Verantwortlichen von XR Games bekannt gaben, wird das Studio seinen VR-Shooter „Zombieland: Headshot Fever“ noch einmal aufgreifen und diesen in einer technisch verbesserten Version für PlayStation VR2 veröffentlichen.

Am spielerischen Grundprinzip hat sich nichts geändert. Nach wie vor wartet klassische und unkomplizierte Lightgun-Action, bei der ihr vor der Aufgabe steht, euch in der Rolle von Tallahassee, Colombus, Wichita und Little Rock Horden von Zombies entgegenzustellen.

Gelingt es euch, zwei Kopfschüsse hintereinander zu landen, wird das Geschehen mittels des „Bullet Time 2.0“-Features verlangsamt, was euch in die Lage versetzt, Combos zu landen und euch so euren Platz in den Ranglisten zu sichern.

Perks, Aufrüstungsmöglichkeiten und diverse Verweise auf die „Zombieland“-Filme runden das Spielgeschehen hab.

Das wird technisch geboten

Für die Neuveröffentlichung auf PlayStation VR2 wurde der Lightgun-Shooter mit verschiedenen technischen Verbesserungen versehen. Beispielsweise profitiert die Umsetzung für Sonys neues VR-Headset laut Entwicklerangaben von einem brandneuen Cel-Shading-Artstyle, neuen Charaktermodellen, optimierten Animationen, einem verbesserten Lighting, der Ragdoll-Physik, neuer Musik, einem komplett neugestalteten Fortschrittssystem oder einem intuitiveren Hub.

„Erleben Sie Zombieland: Headshot Fever wie nie zuvor, mit 4K 90FPS-Gameplay, Headset-Rumble und der Controller-Haptik, sodass Sie jeden entgegenkommenden Zombie und jede abgefeuerte Kugel spüren“, so die Entwickler weiter. Ebenfalls versprochen werden neue Gameplay-Inhalte wie ein zusätzliches Story-Level, drei Remix-Level, neue Gun Range-Herausforderungen sowie zusätzliche Waffen, Skins und weitere Extras.

Abseits der Jagd nach den Plätzen in den Ranglisten wird euch ein Roguelite-Modus geboten, in dem die Spieler und Spielerinnen in fünf Levels versuchen, den besten Durchlauf hinzulegen und neue Bestzeiten zu erzielen. „Geben Sie verdiente Währung zwischen den Levels aus, um spezielle Upgrades, Vergünstigungen und Waffen zu kaufen, oder tauschen Sie eines Ihrer drei Leben gegen zusätzliche Zeit ein“, heißt es zum Roguelite-Modus.

Related Posts

„Zombieland: Headshot Fever Reloaded“ erscheint pünktlich zum Launch des neuen VR-Headsets am 22. Februar 2023 für PlayStation VR2.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Zombieland: Headshot Fever Reloaded.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren