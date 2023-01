Dead Island 2: Prozedurales Gore und das neue Flesh-System vorgestellt

Etwas weniger als drei Monate vor dem offiziellen Release stellten die Dambuster Studios ein neues Entwickler-Video zur blutigen Zombiehatz "Dead Island 2" bereit. In diesem dreht sich alles um das Flesh-System und die prozedural generierten Gore-Effekte.

Nach gleich mehreren Entwicklerwechseln entsteht das Horror-Action-Abenteuer „Dead Island 2“ mittlerweile bei den „Homefront: The Revolution“-Machern der Dambuster Studios.

Rund drei Monate vor dem offiziellen Release stellte das Studio ein weiteres Entwickler-Video zu „Dead Island 2“ bereit, in dem auf die neuen Features des Nachfolgers eingegangen wird. Zum einen haben wir es hier mit dem „Fully Locational Evisceration System for Humanoids“ oder kurz „Flesh“ genannten System zu tun.

Mit dem neuen System wird dafür gesorgt, dass der von euch verursachte Schaden nachvollziehbar dargestellt wird. Egal ob ihr den Untoten mit einer Machete zu Leibe rückt, sie mit einem schweren Hammer attackiert oder ihnen Verbrennungen zufügt, alle Schäden sollen sich auf den Körpern der Zombies realistisch und nachvollziehbar widerspiegeln.

Das neue Skilldeck beeinflusst euren Spielstil

Auch die Art der Zombies macht beim Flesh-System einen Unterschied. Während ihr den normalen Zombies beispielsweise die Gliedmaßen abtrennen könnt, verlieren die wuchtigen Crusher darüber hinaus noch ihre Eingeweide. Für zusätzliche Abwechslung sorgen hier die prozedural generierten Gore-Effekte, auf die die Entwickler der Dambuster Studios im frisch veröffentlichten Video ebenfalls eingehen.

Wie kürzlich bereits bestätigt wurde, soll es sich beim Skilldeck-System um die spannendste Neuerung von „Dead Island 2“ handeln. Mit den Skilldecks wird es euch ermöglicht, eure Ausrüstungen und Builds individuell anzupassen und euren Heldin beziehungsweise eure Heldin auf euren Spielstil zuzuschneiden.

„Dead Island 2“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S in Entwicklung und ist nach mehreren Verschiebungen nun für einen Release am 28. April 2023 vorgesehen.

