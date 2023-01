The Crew 3: Ubisoft verweist auf heutige Ankündigung

The Crew 3:

Heute Abend werden Fans offenbar erfahren, wie es mit der "The Crew"-Reihe weitergeht. Auf Twitter verwies Ubisoft auf 18 Uhr. Gerüchten zufolge trägt der Titel den Namen "The Crew Motorfest".

Es ist fast fünf Jahre her, dass Ivory Tower zusammen mit Ubisoft das Rennspiel „The Crew 2“ auf den Markt brachte. Seitdem folgten zahlreiche Updates, Seasons und kosmetische Zusatzinhalte. Doch auch auf ein neues Spiel innerhalb der „The Crew“-Reihe müssen Fans offenbar nicht mehr allzu lange warten.

Am heutigen 31. Januar 2023 um 18 Uhr wird der Entwickler etwas ankündigen. Mit dieser Bestätigung reagierte das Team auf den Tweet eines Followers, in dem die Macher mit dem Wunsch konfrontiert wurden, endlich „The Crew 3“ anzukündigen. In der Antwort wurde kurz und knapp auf den genannten Termin hingewiesen:

Tomorrow. 5PM UTC/9AM PST. — The Crew 2 (@TheCrewGame) January 30, 2023

Reboot mit neuer Engine

Weitere Details ließ sich Ubisoft bzw. das zuständige Entwicklerteam nicht entlocken, allerdings kamen im Vorfeld einschlägige Gerüchte auf. So wird gemunkelt, dass „The Crew 3“ den Namen „The Crew Motorfest“ tragen wird. Unter dem Codenamen „Project Orlando“ sollte das Projekt zunächst als DLC für „The Crew 2“ erscheinen, bevor es zu einem eigenständigen Spiel wurde, wie der Insider Tom Henderson erfahren haben möchte.

Ebenfalls betonte der Insider im vergangenen Jahr, dass das neue „The Crew“ auf einer neuen Engine basiert und ein Reboot der Serie darstellt. Ein Dataminer wiederum konnte das Branding und Logo für „Motorfest“ auf Nummernschildern, an Plakatwänden und weiteren Stellen entdecken.

Ebenfalls kamen Gerüchte auf, dass die Ankündigung des neuen Spiels in dieser Woche erfolgen wird, was zur Twitter-Botschaft auf dem Kanal von „The Crew 2“ passt. Und laut Ubisoft wird ein großes, unangekündigtes Premium-Spiel 2023 oder 2024 auf den Markt kommen, wobei es sich um „The Crew Motorfest“ handeln könnte. In wenigen Stunden dürften wir Gewissheit haben.

Schon im Jahr 2014 wurde mit „The Crew“ der erste Teil der Serie veröffentlicht, gefolgt von „The Crew 2“ im Jahr 2018. Ubisoft erklärte im Juni 2021, dass die Serie seit ihrem Start über 30 Millionen Spieler anziehen konnte.

