DualSense: Metallic Gray und Metallic Red als neue Farboptionen?

Nachdem der DualSense-Controller Ende 2020 lediglich in der Standardversion mit einem schwarz-weißen Look auf den Markt gebracht wurde, folgten weitere Farbversionen* in den Varianten „Starlight Blue“, „Cosmic Red“, „Midnight Black“, „Galactic Purple“, „Nova Pink“ und „Grey Camouflage“. Ebenfalls wurde ein DualSense-Controller im „God of War“-Look veröffentlicht.

Für Spieler, die nach weiteren Farboptionen suchen, hat Sony möglicherweise zwei weitere Editions in der Vorbereitung. Einen Hinweis darauf liefert die offizielle PlayStation Repairs-Website, auf der verschiedene Farbvarianten des PS5-Controllers ausgewählt werden können, wenn man eine Reparatur anfordert.

Metallic Red und Metallic Gray

Vom Reddit-Nutzer „Loyal_Frost“ wurden zwei zusätzliche Optionen entdeckt. Nach der Eingabe der Serien- und Modellnummer des DualSense-Controllers erfolgt an die Nutzer die Aufforderung, ihre Farbe auszuwählen. Neben den bereits angekündigten und veröffentlichten Farben werden jedoch auch zwei neue Varianten aufgeführt, darunter „Metallic Red“ und „Metallic Gray“.

Während Sony die neuen Farbversionen bisher nicht zur Sprache brachte, scheinen sie auf der Reparatur-Webseite des Unternehmens schon länger aufgeführt zu sein: „Ich möchte anmerken, dass es diese Optionen schon seit Monaten gibt. Als ich sie das erste Mal sah, dachte ich, es handele sich um einen Fehler und sie würden bald entfernt werden. Aber ich habe heute noch einmal nachgesehen, und sie sind immer noch da“, so der Reddit-User.

Letztendlich könnte es sich tatsächlich um einen simplen Fehler bei der Einrichtung der Webseite handeln, der keine Ankündigung nach sich zieht. Doch auch der DualShock 4 wurde seinerzeit in Metallicfarben veröffentlicht.

Den DualSense-Controller der PS5 können Spieler nicht nur in verschiedenen Farbversionen erwerben. Ebenfalls wurde kürzlich ein Pro-Modell auf den Markt gebracht. Der DualSense Edge schlägt mit rund 240 Euro zu Buche und verfügt über einen kleineren Akku, wie wir erst kürzlich berichteten.

Auch die PS5 wird in den kommenden Monaten häufiger im Handel zu sehen sein. Sony gab vor einigen Tagen bekannt, dass die Zeiten der großen Knappheit in diesem Jahr weitgehend der Vergangenheit angehören sollten. Tatsächlich kann die PS5 bei verschiedenen Händlern mit einer überschaubaren Lieferfrist bestellt werden.

