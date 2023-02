Wanted Dead: Gegner und Bosse im neuen Trailer präsentiert

Um uns auf den nahenden Release in diesem Monat einzustellen, stellten 110 Industries und die japanischen Entwickler von Soleil zuletzt mehrere neue Trailer zu „Wanted: Dead“ bereit.

In diesen wurden uns unter anderem die Finisher und das recht blutige Kampfsystem vorgestellt. Ab sofort steht der nächste Trailer zu „Wanted: Dead“ zur Verfügung, in dem ihr einen Blick auf die verschiedenen Gegner und Bosse werfen dürft, die euch in der Kampagne des Action-Titels das Leben schwer machen sollen.

Wie aus dem neuen Video hervorgeht, könnt ihr in „Wanted: Dead“ nur überleben, indem ihr ständig in Bewegung bleibt und eure Strategien dynamisch an das Geschehen auf dem Bildschirm anpasst.

Der Kampf gegen das organisierte Verbrechen

Geht es um die Bosskämpfe, die in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen auf euch warten, dann versprechen die Entwickler von Soleil abwechslungsreiche Duelle gegen Obermotze, die alle mit individuellen Fähigkeiten daherkommen. So stellt ihr euch einem mechanischen Tank mit massiver Feuerkraft, einem Söldner-Scharfschützen mit Tarnvorrichtung oder einem Schwertkämpfer, der vor allem mit seiner ungeheuren Schnelligkeit punktet und darüber hinaus in der Lage ist, seine Gesundheit zu regenieren.

In „Wanted: Dead“ schlüpft ihr in die Rolle von Protagonistin Lt. Hannah Stone, die die Zombie-Squad genannte Spezialeinheit anführt und ihr Leben dem Kampf gegen das organisierte Verbrechen verschrieben hat. Im Kampf setzt Hannah Stone auf eine Mischung aus Nahkampfattacken sowie Fernwaffen und schreckt auch vor dem Einsatz von blutigen Finishern nicht zurück.

„Wanted: Dead“ erscheint am 14. Februar 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

