Wanted Dead: Gameplay-Trailer stellt die Finisher vor

110 Industries und Soleil haben einen weiteren Trailer zu „Wanted: Dead“ veröffentlicht, der sich dieses Mal auf die Finisher des Spiels konzentriert. Der Trailer knüpft an den kampforientierten Trailer, der in der vergangenen Woche herausgegeben wurde, an und bietet einen weiteren Einblick in das Actionspiel.

In „Wanted: Dead“ stehen mehr als 50 verschiedene Finishing-Moves zur Auswahl, die von der Situation, der Umgebung und den Feinden abhängen. Diese Finisher umfassen situationsbedingte Kills, Takedowns und spezielle Finisher für bestimmte Gegner.

Die Finisher sind nicht nur eine stilvolle Gameplay-Mechanik, um Gegner zu besiegen. Ebenfalls geben sie Spielern die Möglichkeit, sich während des Kampfes zu regenerieren.

Nahkämpfer haben mehr Ausdauer

Auch wird im Trailer zu „Wanted: Dead“ erklärt, dass alle Gegner im Spiel einen unsichtbaren Ausdauerbalken haben. Gegner, die im Nahkampf kämpfen, haben mehr Ausdauer als solche, die aus der Distanz angreifen. Sobald die Ausdauer eines Gegners durch Angriffe auf Null reduziert wird, gerät dieser ins Taumeln – eine Gelegenheit für Spieler, ihn mit einem Finisher den Rest zu geben.

Der Trailer zeigt zudem die Möglichkeit eines ultimativen Angriffs. Dieser wird bereits früh im Spiel freigeschaltet und ermöglicht es den Spielern, mehrere Gegner so vorzubereiten, dass sie eine Kombination aus Finishern ausführen können, um eine Gruppe von Feinden auf einmal zu beseitigen.

Selbst Hand anlegen und die Kampfmechaniken testen können Spieler schon bald: „Wanted: Dead“ erscheint am 14. Februar 2023 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S. Nachfolgend ist der heutige Trailer zu den Finishern eingebettet.

